Ministro Zamora se reúne con el transporte pesado y definen la atención de carreteras críticas en Cochabamba

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se reunió en Cochabamba con representantes del transporte pesado y una comisión de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para definir la atención de los tramos considerados críticos en el departamento, ante la proximidad de la época de lluvias.

Durante el encuentro se revisó la situación de sectores como Bombeo, Suticollo–Jarka Mayu y el corredor Colomi–Locotal–Villa Tunari. La ABC también informó sobre un programa de contingencia para el Trópico cochabambino y anunció que la próxima semana se prevé reanudar los trabajos en el sector de Siete Curvas, luego de la resolución del contrato anterior.

Zamora señaló que la atención de las carreteras requiere medidas inmediatas, especialmente ante el riesgo de que las lluvias afecten la transitabilidad. También planteó la necesidad de gestionar recursos adicionales para reforzar las tareas de conservación vial y revisar los costos operativos de las empresas encargadas del mantenimiento.

El dirigente del Transporte Pesado Sindicalizado de Cochabamba, Juan Quispe, expresó la necesidad de que las mesas de trabajo permitan concretar soluciones para las rutas utilizadas diariamente por el sector y pidió que la problemática de las carreteras sea abordada también a nivel nacional, debido a la importancia de los corredores interdepartamentales.

La agenda acordada contempla la priorización de los puntos con mayores necesidades de intervención y la planificación de acciones de mantenimiento y contingencia para enfrentar la temporada de precipitaciones.