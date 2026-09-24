“Santa Cruz creció porque supo sumar a toda Bolivia”, el mensaje del presidente de la Fexpocruz

“Un país se construye integrando incluso al que piensa diferente, se construye uniendo a todas las regiones, se construye trabajando juntos”, indicó Klaus Frerking.

El presidente de la Fexpocruz, Klaus Frerking, envió un mensaje de unidad durante el acto, que se realiza en la Expocruz, por los 216 años de la Gesta Libertaria de Santa Cruz y reflexionó sobre el crecimiento que muestra el departamento en medio de los desafíos que enfrenta el país, según un reporte de Unitel.

“Al abrir los brazos, nuestra identidad se fortaleció. Santa Cruz creció porque supo sumar a toda Bolivia, y quizás esa es una de las enseñanzas más importantes que podemos ofrecer desde Santa Cruz hacia el país”, señaló Frerking durante la ceremonia que se realizó este jueves por la noche y donde asistieron los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y Economía, Christian Morales.

“Un país se construye integrando incluso al que piensa diferente, se construye uniendo a todas las regiones, se construye trabajando juntos. Por eso, esta noche no venimos a repetir todos esos diagnósticos que Bolivia conoce, pero no de ayer, hace décadas”, agregó.