Caboco: la construcción está paralizada y exige medidas urgentes al Gobierno

Economía
Redacción Central
Publicado el 25/09/2026 a las 9h02
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La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), junto a las Cámaras Departamentales de la Construcción (Cadecos), y todo el bloque de la industria de la construcción, declaró su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el sector, que pone en riesgo la continuidad de los proyectos, la sostenibilidad de las empresas y el cumplimiento de los contratos de obra pública.

Los constructores emitieron un comunicado en el que señalan: “La construcción es uno de los principales generadores de empleo del país, genera trabajo al sector más vulnerable de la población, la mano de obra no calificada, sostiene numerosas actividades productivas complementarias que incluyen profesionales ingenieros, arquitectos, miles de trabajadores de la industria de la construcción y es el sector con mayor capacidad de reactivar la economía de forma inmediata. Sin embargo, en el primer semestre del 2026 se ha contraído a niveles insostenibles: su PIB registra cifras negativas (-27.3) como establece el “Reporte de Inflación y Política Monetaria” publicado por el Banco Central de Bolivia en agosto de este año, por debajo del resto de sectores productivos, siendo el sector más afectado”.

El sector manifestó que este  deterioro es resultado de varios factores que se acumulan y se agravan entre sí: el incremento de los costos de construcción, las dificultades de acceso a divisas, los problemas de flujo financiero, los retrasos en los pagos y, sobre todo, la falta de aplicación efectiva de los mecanismos de reajuste de precios ya vigentes. A esto se suma el reciente retiro de la subvención al diésel, que elevó su precio de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro —un incremento del 83%—. Se trata de una medida necesaria, pero cuyo impacto inmediato y directo sobre los costos de las obras el sector no puede absorber solo. El resultado es una realidad que ya estamos viviendo: obras paralizadas.

Ante esta situación, Caboco y todo el bloque de la industria de la construcción solicita al presidente Rodrigo Paz Pereira, y a los Ministros de las áreas vinculadas al sector, una reunión urgente para abordar esta problemática y definir una agenda.

Reajuste de precios

La Caboco remarca que el problema más inmediato que debe resolverse es el desequilibrio económico-financiero de los contratos de obra pública actualmente en ejecución. Para restablecerlo y garantizar la continuidad de las obras, se ha empezado a trabajar generando canales de coordinación para buscar soluciones efectivas.

“Se hace necesario sincerar por parte de las instituciones ejecutoras de los proyectos, sobre el presupuesto con el que cuentan para realizar la aplicación de reajustes ya que dependerá de la realidad de cada proyecto si se requerirá buscar y plantear mecanismos de equilibrio como ser la resolución de contratos de mutuo acuerdo o la paralización de obras mientras se ajustan nuevas medidas de reactivación para el sector”, señala su pronunciamiento.

Para Caboco y todo el bloque de la industria de la construcción el reajuste de precios no puede seguir siendo una medida excepcional o temporal: debe ser un mecanismo permanente de la contratación pública, que responda técnicamente a las variaciones de los costos de obra y evite que las empresas asuman riesgos.

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