El Estado financiará la renovación y reconversión de vehículos y el transportista pagará en el surtidor

Economía
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Publicado el 25/09/2026 a las 11h15
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El Estado financiará la renovación y reconversión de vehículos del transporte público mediante el Programa Nacional de Renovación de Vehículos Patria, mientras el transportista pagará el financiamiento directamente en el surtidor, junto con su consumo regular de combustible. El programa fue creado mediante el Decreto Supremo N° 5726 y estará a cargo de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

El mecanismo será sencillo: el transportista llega al surtidor y carga combustible como lo hace habitualmente. El sistema B-Sisa identifica el vehículo y el Sificc calcula la cuota correspondiente al financiamiento. El pago se divide entre el costo del combustible y la parte destinada a amortizar el financiamiento de Patria.

Patria está dirigido al sector del transporte público y contempla el financiamiento para la compra de vehículos. También incluye la transformación de vehículos de diésel oíl a GNV, la conversión a GNV y mantenimiento de equipos, además de la recalificación y reposición de cilindros de GNV.

El Decreto Supremo establece que el programa utilizará el Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles (SIFICC), interconectado con las estaciones de servicio mediante el B-SISA, para establecer los mecanismos de control y pago del financiamiento adquirido por los beneficiarios.

Los requisitos y las condiciones específicas del financiamiento serán establecidos mediante reglamentación. La Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria gestionará los mecanismos financieros para la implementación del programa, que podrán comprender fondos, fideicomisos u otros mecanismos financieros que resulten técnica y financieramente viables.

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