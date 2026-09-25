Obras Públicas ofrece conversión a GNV y Manfred vehículos eléctricos

Economía
Redacción Central
Publicado el 25/09/2026 a las 9h04
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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que, en una semana, en Cochabamba, se iniciará con la reconversión de vehículos que funcionan a diésel por gas natural vehicular (GNV), ya que se cuenta con 500 cilindros para e departamento.

“Hemos venido con una propuesta real y concreta para el transporte urbano, que iniciamos en una semana la conversión en talleres, obra vendida, la conversión de los vehículos de diésel a gas de manera inmediata, ya tenemos más de 500 cilindros ya en la ciudad de Cochabamba”, aseguró la autoridad, luego de reunirsecon el transporte.

Agregó que existe el Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (Fongat), dirigido al transporte, que contará con Bs 100 millones.

“Estamos viendo cómo agilizamos ese crédito para los transportistas; entonces, esto es una buena noticia no solo para Cochabamba, para Bolivia, porque ya venimos con soluciones, no con promesas”, aseguró Zamora.

El titular de Obras Públicas reiteró que lo que se debe cuidar es el bolsillo de la gente, por ello las medidas que plantea esta cartera de Estado, que permitirán de que “el transportista tenga un combustible más barato y, por ende, hacer que en algunos casos no se suba la tarifa”.

“También hemos propuesto el día de hoy que estamos creando un fondo dentro del programa para la adquisición de nuevas movilidades, eso quiere decir que cuando compremos nuevos micros para los transportistas pueden venir a electricidad, como propone el alcalde (Manfred Reyes Villa)”, acotó Zamora.

Desde la pasada semana, el ministro de Obras Públicas sostiene diferentes reuniones. El domingo llegó hasta Santa Cruz; luego estuvo en La Paz el lunes; el miércoles fue a Sucre y se prevé que visite otros departamentos con el objetivo de socializar la propuesta del Gobierno de conversión de vehículos a GNV tras la eliminación de la subvención al diésel.

Vehículos eléctricos

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, propuso renovar el transporte público con vehículos eléctricos como parte de las soluciones al conflicto generado por los ajustes en el precio de los combustibles.

El burgomaestre planteó la propuesta durante una reunión con representantes del transporte urbano y del Gobierno, en busca de soluciones para mitigar los efectos del retiro de la subvención al diésel.

“Tenemos la solución con los vehículos eléctricos. Hemos hecho una cotización ya entre $us 40.000 y $us 50.000, que ellos también pueden financiar. Entonces, el transportista escogerá si quiere su vehículo a gas o si quiere su vehículo eléctrico”, informó.

A diferencia de los vehículos convencionales, Reyes Villa señaló que los motorizados eléctricos no necesitan repuestos.

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