Aduana Nacional impulsa una nueva etapa de modernización

En el marco de la promulgación del Decreto Supremo Nº 5724, la Aduana Nacional informó que elaborará y emitirá la reglamentación correspondiente para la administración, operación implementación e interoperabilidad de las nuevas disposiciones que fortalecen la consolidación a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE como la única plataforma hacia un ecosistema integral de servicios para los operadores de comercio exterior.

Las nuevas disposiciones permitirán profundizar la transformación digital de los trámites vinculados al comercio exterior, facilitando una gestión más ágil, eficiente y transparente para los operadores de comercio exterior, al tiempo que optimizan la coordinación interinstitucional en beneficio de la competitividad del país.

Entre las principales medidas incorporadas por el Decreto Supremo Nº 5724, del 24 de septiembre de 2026, se encuentran la ampliación por 24 meses del plazo para la digitalización total de los trámites que deben integrarse a la VUCE, garantizando una implementación ordenada, gradual y sostenible por parte de las entidades públicas vinculadas con operaciones de comercio exterior.

Asimismo, la norma elimina la exigencia de suscribir convenios interinstitucionales específicos para el intercambio de información entre entidades del Estado, permitiendo una interoperabilidad más ágil y una integración oportuna de los sistemas informáticos relacionados con el comercio exterior.

Otro de los avances relevantes consiste en la consolidación de la VUCE como la única plataforma integral que centralizará trámites, servicios e información, superando su función inicial de digitalización de documentos para convertirse en una herramienta estratégica de facilitación del comercio.

De igual forma, se establece que la entidad responsable del gobierno electrónico deberá garantizar la continuidad operativa de la plataforma y brindar el soporte técnico necesario para asegurar su funcionamiento permanente.

La disposición también instruye a las entidades públicas que aún no se encuentren integradas a la VUCE presentar, en un plazo de hasta diez días hábiles, el listado de autorizaciones previas, permisos, certificaciones, licencias, declaraciones juradas y y otros documentos relacionadas con operaciones de comercio exterior, con el propósito de acelerar su incorporación al ecosistema digital.

La integración de los trámites se desarrollará de manera gradual, permitiendo la coexistencia temporal de procedimientos físicos y digitales mientras se cumplen los cronogramas establecidos para su implementación. En este marco, la Aduana Nacional emitirá la reglamentación correspondiente y actualizará el cronograma de integración dentro de los plazos previstos por la normativa.

Los ajustes incorporados por el Decreto Supremo Nº 5724 generarán importantes beneficios para los operadores de comercio exterior, entre ellos la eliminación de gestiones presenciales, la reducción de plazos y la optimización de trámites que anteriormente ocasionaban demoras. Asimismo, estas medidas brindarán mayor previsibilidad a importadores, exportadores y demás actores del sector, al agilizar el intercambio de información entre instituciones públicas, impulsar la digitalización de documentos, incorporar la pasarela de pagos y fortalecer el uso de la firma digital, contribuyendo así a procesos más eficientes, transparentes y ágiles.

Asimismo, las nuevas disposiciones fortalecerán la transparencia, facilitación y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, contribuyendo a la adopción de estándares internacionales de facilitación del comercio y a la modernización de la gestión pública.

La Aduana Nacional reafirma su compromiso de continuar impulsando la modernización de los servicios aduaneros mediante el uso de tecnologías que simplifiquen los procedimientos, eliminen la burocracia y fortalezcan la articulación entre las entidades públicas vinculadas al comercio exterior.

Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N.º 5724, el país avanza hacia la consolidación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior moderna, interoperable y orientada a brindar mayores facilidades a los operadores de comercio exterior y al sector productivo nacional, alineados a los pilares estratégicos del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) 2026-2035.