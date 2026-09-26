El dólar oficial para el fin de semana y el lunes se cotiza en Bs 12,05

Tras la aplicación del nuevo reglamento, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó ayer que la cotización del dólar oficial para el sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de septiembre es de Bs 12,05.

Se trata del segundo día consecutivo que registra un descenso. La divisa bajó 17 centavos si se compara con lo registrado el viernes: Bs 12,22.

Bolivia aplica desde el 29 de junio un régimen cambiario de libre flotación. La cotización de la moneda extranjera se determina a partir del flujo de oferta y demanda en el mercado interno, según Unitel.

Reglamento

El Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el jueves la Resolución de Directorio 142/2026 con el cual aprueba un nuevo reglamento cambiario.

En la normativa aprobada el 24 de septiembre se elimina el tope que impedía a los bancos vender dólares a más de 10 centavos por encima del Tipo de Cambio Oficial (TCO).

Por lo tanto, desde ahora, la cotización de la venta se negocia libremente entre cada banco y su cliente, y deja el límite para estas transacciones a la competencia en el mercado.