ENDE Transmisión gestiona más del 90% de las redes de alta tensión en Bolivia

Con una infraestructura estratégica desplegada a lo largo del territorio boliviano, ENDE Transmisión S.A., filial de ENDE Corporación, informó que gestiona y mantiene más del 90% de las líneas de alta tensión del país. La compañía administra actualmente 6.953 kilómetros de líneas (distribuidas en más de 70 tramos de transmisión) y 74 subestaciones eléctricas, consolidándose como un pilar técnico esencial para la continuidad del servicio, el desarrollo industrial y la competitividad económica de Bolivia.

El esquema eléctrico boliviano se compone del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de sistemas aislados. El SIN abastecer de electricidad a ocho departamentos del país —con excepción de Pando, que opera de forma aislada— a través de redes de alta tensión. Dentro de este entramado, el Sistema Troncal de Interconexión (STI) actúa como la columna vertebral que enlaza el parque de generación con los nodos de distribución.

Dada la diversidad geográfica y la complejidad del territorio nacional, la continuidad operativa de estas líneas permite interconectar los centros de producción energética con los puntos de consumo masivo, garantizando un flujo constante y confiable hacia las empresas distribuidoras y los grandes usuarios industriales.

Tecnología y monitoreo en tiempo real

El centro neurálgico para la supervisión de esta red es el Centro de Operación de Transmisión (COT), el cual trabaja de manera ininterrumpida las 24 horas del día para monitorear en tiempo real el comportamiento del sistema y asegurar que la electricidad fluya de forma segura hacia los puntos de entrega.

Para llevar a cabo esta labor, el COT dispone de tecnología avanzada de comunicación vía satélite, fibra óptica y radioenlaces, complementada con modernos sistemas de control y protección. Asimismo, la infraestructura está equipada con un sistema SCADA SP7, cuyos datos se procesan en servidores de alta capacidad y se visualizan en pantallas de alta resolución, siendo analizados de forma permanente por personal técnico altamente capacitado.

A través del mantenimiento predictivo y preventivo de su infraestructura, sumado a una constante actualización tecnológica, ENDE Transmisión sostiene el flujo continuo de energía que respalda la actividad productiva, el bienestar de la población y la integración energética regional del país.