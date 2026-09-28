Bolivia exporta carne y derivados por $us 1.115 millones en 11 años

En los últimos 11 años, Bolivia exportó carne bovina y sus derivados por $us 1.115 millones, siendo China el mercado que concentró la mayor parte de las ventas, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



“Durante el período 2015-2025, las exportaciones de carne bovina y derivados (despojos comestibles y hamburguesas) acumularon 1.115 millones de dólares”, reveló el IBCE con base a datos del Instituto Nacional de Estadística.



Asimismo, de acuerdo con el boletín bisemanal del IBCE, entre enero y julio del presente año, el valor de dichas exportaciones creció 3% “pese a la caída de su volumen en 24% comparado a similar período de 2025”.



De un total de 13 países, los principales destinos fueron: China con ventas por $us 106 millones (88%), Ecuador $us 8 millones (6,8%) y Perú $us 3 millones (2,5%), seguido de Paraguay y Hong Kong, entre otros.



La producción de carne bovina en Bolivia se concentra principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que juntos abarcan la mayoría del hato ganadero y faeneo a nivel nacional. Cochabamba y La Paz tienen una participación menor, pero importante para el abastecimiento.



Entre los mercados para los subproductos están África, Hong Kong y Paraguay, y recientemente Perú.



El sector es uno de los más prometedores y actualmente trabaja en generar una logística que le permita aumentar la cantidad de animales procesados y también para enfrentar las épocas de sequía en el oriente del país.