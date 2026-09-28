Denuncian intensa actividad minera ilegal cerca del Parque Madidi

Los habitantes de la comunidad Chushuara Originaria, del municipio de Apolo, denunciaron una intensa actividad minera ilegal de ciudadanos chinos en un sitio ubicado entre los ríos Beni y Quendeque en proximidades de la zona intangible del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

Los mineros ilegales trabajan con maquinaria pesada como tornamesas, retroexcavadoras, unas 15 volquetas además de la instalación de unas cinco rampas de lavado de mineral para explotar oro de unas siete pozas, señala la denuncia.

Uno de los habitantes de la comunidad de Chushuara Originaria que prefirió hacerse llamar “Juan” (para resguardar su vida frente a posibles represalias) informó que en marzo de este año la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) junto con la Policía y las FFAA intervinieron esta operación minera que se encuentra a unos 800 metros del área protegida, “en esa oportunidad se destruyeron dos excavadoras y dos volquetas”.

Reanudaron operaciones

El comunario reveló que en junio de este año se reanudaron las operaciones ilegales, con mayor intensidad y más maquinaria pesada que trabaja las 24 horas de cada jornada.

Lamentó que después de haberse cursado las denuncias respectivas a la Fiscalía y a la AJAM, las autoridades no cumplan con la Resolución Judicial de la Acción Popular 05/2023 emitida el nueve de septiembre de 2023 por el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque con la que se dispuso la suspensión inmediata de toda actividad minera ilegal y sin licencia ambiental en el río Beni y sus afluentes.

“Se está incumpliendo la disposición judicial y lo peor que, al tratarse de una actividad intensa con el uso de 15 volquetas y demás maquinaria pesada, se está contaminando con mercurio los ríos y se está poniendo en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas del Parque Madidi donde existe una flora y fauna única del mundo, además se está afectando a las comunidades indígenas de los hermanos tsimanes, mosetenes, tacanas y ese ejjas que viven río abajo”, aseveró Juan.

Una comunaria que llegó la pasada semana hasta la ciudad de La Paz, denunció en las redes sociales y en un medio radial que ella y sus familiares fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.

La actividad ilegal se expande y contamina la región y el curso de los ríos.

Ilegalidad

Otro de los habitantes del lugar, que tampoco reveló su nombre, explicó que los dirigentes de la comunidad, pudieron verificar que la operación minera ilegal no cuenta con una concesión actualizada anterior a la Resolución Judicial de la Acción Popular 05/2023.

Al tratarse de una nueva actividad debe ser intervenida tal como lo establece la Acción Popular, agregó.

Después de una audiencia que se extendió por más de 15 horas, el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque emitió el nueve de septiembre de 2023 la tutela a la Acción Popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) para frenar la minería aurífera ilegal y la contaminación con mercurio en los ríos de la Amazonía paceña.

Lamentablemente, la resolución permanece por casi tres años en el Tribunal Constitucional Plurinacional para su correspondiente revisión, a pesar del continuo seguimiento y reclamo por parte de la CPILAP, la Defensoría del Pueblo y del propio Tribunal de Justicia Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.