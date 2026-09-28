Expocruz 2026 cierra con récord de 536.000 visitantes y $us 221 millones en intenciones de negocios

La Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz) 2026 concluyó con éxito y nuevos récords: en visitas alcanzó un total de 536.079 y generó, en intenciones de negocios de expositores y la rueda de negocios, $us 221 millones.





“Aplaudimos las más de 530.000 visitas que fueron parte de la feria. Esto significa que más de medio millón de personas generaron oportunidades. Expocruz refleja el país que soñamos”, resaltó el presidente de Fexpocruz, Klaus Frerking.





Frerking junto al vicepresidente, Jean Pierre Antelo, y el gerente general, Raul Strauss, compartieron estos resultados la última noche de la feria en su 50 versión.





Destacaron que se lograron “cifras récords”, en intenciones de negocios y la participación de marcas, entre otras, reafirmando así su lema: “Oportunidades para todos”.

Otras de las cifras importantes oficiales que dejó este evento internacional los 10 días de su realización, fueron los más de 80.000 empleos directos, indirectos e inducidos y la participación de 2.564 marcas expositoras.





En el sector pecuario participaron 120 expositores y hubo 1.194 ejemplares de distintas razas, con 23 remates.



Además, la satisfacción entre visitantes y expositores de la feria cruceña superó el 90%.





Con estos datos, Fexpocruz subrayó que la Expocruz se consolida como una verdadera plataforma económica y de progreso que muestra lo mejor de Bolivia en un mismo lugar.





“Esta gran feria ícono en América, volvió a reunir a Bolivia con el mundo, proyectando el potencial de nuestro país y demostrando todo lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos”, afirmó la institución mediante sus redes sociales.





Los ejecutivos de la Fexpocruz anunciaron que la fecha del siguiente evento internacional se realizará del 17 al 26 de septiembre de 2027.