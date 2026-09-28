El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

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Publicado el 28/09/2026 a las 7h28
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Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes en los mercados asiáticos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta iraní para establecer una tregua de siete días y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de hidrocarburos. El Brent avanzó 3,1% hasta los 107,51 dólares por barril, mientras el West Texas Intermédiate (WTI) subió 2,1% hasta los 94,32 dólares.

La propuesta de Irán, presentada la semana pasada ante la ONU, contemplaba un plazo de siete días para recuperar la circulación normal por Ormuz y establecer después una nueva ronda de conversaciones con Washington sobre un acuerdo de mayor alcance.

Teherán transmitió el plan a Estados Unidos a través de Qatar y lo vinculó con varias medidas reclamadas a Washington: el levantamiento del bloqueo naval contra los puertos iraníes, la suspensión de las sanciones sobre las ventas de petróleo, la liberación de activos congelados y un alto el fuego que incluyera distintos frentes de la región.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, explicó que los primeros pasos podían completarse en cuatro o cinco días y que el estrecho quedaría abierto el sexto día. El séptimo comenzaría una nueva ronda de conversaciones con Washington.

“El calendario de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”, afirmó Araqchi.

Trump rechazó la propuesta y sostuvo que las condiciones planteadas por Teherán no satisfacen sus objetivos. “Quieren llegar a un acuerdo, y creo que está bien. A mí también me gustaría llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, declaró el sábado.

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