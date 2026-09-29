El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir Ormuz

Economía
Redacción Central
Publicado el 29/09/2026 a las 9h09
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Los precios del petróleo subieron con fuerza ayer lunes en los mercados asiáticos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta iraní para establecer una tregua de siete días y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de hidrocarburos.

El Brent avanzó 3,1% hasta los 107,51 dólares por barril, mientras el West Texas Intermédiate (WTI) subió 2,1% hasta los 94,32 dólares.

La propuesta de Irán, presentada la semana pasada ante la ONU, contemplaba un plazo de siete días para recuperar la circulación normal por Ormuz y establecer después una nueva ronda de conversaciones con Washington sobre un acuerdo de mayor alcance.

Teherán transmitió el plan a Estados Unidos a través de Qatar y lo vinculó con varias medidas reclamadas a Washington: el levantamiento del bloqueo naval contra los puertos iraníes, la suspensión de las sanciones sobre las ventas de petróleo, la liberación de activos congelados y un alto el fuego que incluyera distintos frentes de la región.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, explicó que los primeros pasos podían completarse en cuatro o cinco días y que el estrecho quedaría abierto el sexto día. El séptimo comenzaría una nueva ronda de conversaciones con Washington.

“El calendario de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”, afirmó Araqchi.

Trump rechazó la propuesta y sostuvo que las condiciones planteadas por Teherán no satisfacen sus objetivos. “Quieren llegar a un acuerdo, y creo que está bien. A mí también me gustaría llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, declaró el sábado.

Más datos

El Brent para entrega en noviembre cerró con una subida del 0,93% en el mercado de futuros de Londres, hasta 105,28 dólares. La suba se moderó después de conocerse que mediadores de Qatar podrían reunirse esta semana con representantes estadounidenses e iraníes para intentar destrabar la negociación, mientras Wall Street cerró en rojo presionada por ese mismo repunte del crudo y por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El crudo del mar del Norte, referencia en Europa, ganó 96 centavos en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando había cerrado en 104,32 dólares.

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