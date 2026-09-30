Aduana libera de impuestos la importación de gasolina de aviación

Economía
ERBOL
Publicado el 30/09/2026 a las 21h39
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La Aduana Nacional aplicará, desde el 2 de octubre, una alícuota del 0% al Gravamen Arancelario (GA) para la importación de gasolina de aviación grado 100 hasta el 31 de diciembre de 2027, en el marco de la vigencia del Decreto Supremo 5729.

La disposición tiene como objetivo facilitar el ingreso de este combustible estratégico y asegurar su suministro para las operaciones aeronáuticas en todo el territorio nacional.

La norma establece además una tasa de cero bolivianos por litro para el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) durante el mismo período, con el propósito de facilitar la importación legal y promover una mayor disponibilidad del producto en el mercado interno.

El Decreto autoriza a personas naturales, personas jurídicas privadas y empresas operadoras de plantas de suministro en aeropuertos a realizar actividades de importación y comercialización de gasolina de aviación grado 100.

En ese marco, la Aduana Nacional ejecutará las acciones necesarias para agilizar el despacho aduanero y, como entidad responsable del control del ingreso y salida de mercancías del país, verificará el cumplimiento de la normativa vigente mediante controles documentales y físicos en los puntos habilitados de ingreso.

Estos controles serán realizados en coordinación con las entidades del sector hidrocarburos y la Dirección General de Sustancias Controladas, con el objetivo de garantizar la legalidad, transparencia y seguridad de las operaciones.

Con la implementación del Decreto Supremo 5729, la Aduana Nacional reafirmó su compromiso de facilitar el comercio exterior legal, contribuir al abastecimiento de combustibles estratégicos para el país y fortalecer la lucha contra el contrabando y otros ilícitos aduaneros.

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