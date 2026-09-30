Ministro explica escasez de combustible

El desabastecimiento de combustible en algunas regiones se debe a un tema logístico y el suministro se “restablecerá a la brevedad posible”, informó este miércoles Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos y Enegías.

Blanco resaltó que YPFB y la Cámara Boliviana de Transporte de Derivados del Petróleo (Campetrol) alcanzaron un acuerdo la noche de este martes, lo que generó “demoras logísticas”.

“Estamos trabajando en temas logísticos. Yacimientos y refinería estaban negociando con las cisternas nacionales y por eso hubo demoras logísticas, pero esperamos que el normal abastecimiento se recupere en la brevedad posible”, dijo Blanco.

En las últimas horas, se volvieron a observar filas en las gasolineras de algunos departamentos del país. El ministro Blanco recalcó que “ayer (este martes) cerraron y firmaron acuerdos, ya se tiene que empezar a restituir normalmente el combustible”.

Blanco resaltó que el abastecimiento se “está normalizando” y afirmó que “hay combustible”.