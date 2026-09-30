Paz se reúne con los alcaldes de capitales por el 50/50 y les dará presupuesto adicional en 2026

El presidente Rodrigo Paz se reunió ayer con alcaldes de ciudades capitales del país y El Alto para abordar la Agenda 50/50, propuesta de reforma fiscal y estructural que busca una mejor redistribución de los recursos, reordenar el Estado y eliminar la burocracia centralista.

Tras el encuentro, se firmó el Acuerdo 002/2026 que articula tres ejes: libertades y eficiencia autonómica; reformas normativas; y acuerdos fiscales y financiamiento.

“Agradecer su presencia. Esto es una señal muy importante de que el 50/50 avanza con fuerza, avanza con la fe de que vamos a cambiar y vamos a terminar con el Estado centralista. (...) El 50/50 es una realidad, ha nacido y ahora tiene que empezar a caminar”, señaló el mandatario.

Entre las acciones previstas están la priorización de la sostenibilidad del sistema de salud municipal, la revisión de competencias y cargas financieras, la simplificación de procedimientos administrativos, el fortalecimiento de la transparencia y la gestión de datos, además de la revisión de normativa que restrinja el ejercicio competencial de las alcaldías.

Presupuesto

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Mauricio Barba, informó que se prevé un adicional al presupuesto 2026 para los municipios.

“Podemos decir que para este año habrá un adicional para el presupuesto de todos los municipios”, señaló Barba a Unitel.



Barba indicó que los alcaldes de las ciudades capitales y de El Alto presentaron al Gobierno una propuesta de agenda para avanzar en la redistribución de recursos bajo la modalidad 50-50.

“Le hemos hecho entrega de una propuesta para la construcción de la agenda 50-50 y, además, él ha escuchado todas las necesidades y preocupaciones que tenemos”, explicó.

Respecto a la propuesta 50-50, Barba señaló que está prevista la instalación de mesas técnicas con el Gobierno para analizar la redistribución de recursos.



“Nosotros vamos a establecer mesas técnicas con el Servicio Estatal de Autonomías para programar reuniones y analizar los puntos que hemos presentado”, sostuvo.

Antes de instalarse la reunión, el presidente Paz anunció que el Banco Mundial (BM) respaldará los acuerdos que se impulsen dentro del denominado modelo de redistribución 50-50, propuesta orientada a avanzar hacia una mayor descentralización del Estado en Bolivia.



