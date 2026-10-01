CAF aprueba crédito de $us 224 millones para carreteras de Bolivia

Economía
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Publicado el 01/10/2026 a las 18h06
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CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó un préstamo por 224 millones de dólares a favor de Bolivia para financiar el Programa Nacional de Obras Viales.

Se trata de una iniciativa estratégica para reactivar y concluir una cartera de proyectos de la Red Vial Fundamental (RVF) que ya contaban con financiamiento de CAF.

La operación fue aprobada en el marco de la Reunión del Directorio de CAF y será ejecutada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), informa una nota de prensa de esa entidad financiera internacional.

La RVF es el eje estructural del transporte terrestre boliviano, ya que por ella circula más del 80% de la carga nacional. En los últimos años, una coyuntura macroeconómica desafiante encareció los materiales de construcción, los insumos y los combustibles. El Programa aprobado ofrece una respuesta concreta a este escenario, con una estructura flexible que permitirá destinar los recursos donde sean más necesarios para completar la ejecución de cada proyecto.

El objetivo del Programa es viabilizar la conclusión y puesta en servicio los proyectos que integran esta cartera mediante recursos complementarios. Estos fondos permitirán cubrir los mayores costos y recursos de contrapartida local en los casos en que sea necesario, sin modificar los alcances técnicos de los proyectos originales.

De este modo, la operación resguarda las inversiones ya realizadas y asegura que los beneficios previstos lleguen a la población. Con este aporte, CAF contribuye a movilizar una cartera vial de más de 1.200 millones de dólares en el país.

“Bolivia tiene en su red vial una de sus principales herramientas para integrarse, producir y competir. Con este programa, CAF reafirma su compromiso de acompañar al país en un momento desafiante, para que las obras que ya están en marcha lleguen a destino y millones de bolivianas y bolivianos cuenten con mejores caminos, más oportunidades y una conexión más fluida con la región”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

 

Beneficiarios

El programa alcanzará a 3.862.055 beneficiarios directos en los departamentos de La Paz, Oruro, Pando, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. Entre las intervenciones se encuentran la doble vía Santa Cruz - Warnes, el tramo Oruro - Challapata, la carretera Escoma–Pacobamba, el tramo Uyuni - Hito LX y el programa Puentes de Integración, entre otros.

La puesta en servicio de 469 km de vías facilitará el acceso de la población a servicios de salud y educación, impulsará la seguridad alimentaria y reducirá de manera significativa los tiempos y costos de viaje.

Además, vinculará zonas con alto potencial agrícola, turístico y logístico con los principales corredores de integración nacional y regional.

La aprobación se enmarca en la Estrategia País CAF Bolivia 2025-2030 y en su pilar “Integración, producción y competitividad”, que busca posicionar a Bolivia como una plataforma de conexión bioceánica. De esta manera, CAF consolida su rol como principal socio estratégico del país en infraestructura vial, con más de USD 1.000 millones aprobados en el sector.

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