Crecen las filas para la gasolina y las distribuidores de garrafas de GLP paran por el alza del diésel

Economía
Redacción Central
Publicado el 02/10/2026 a las 8h44
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La escasez de gasolina persiste en al menos cinco departamentos de Bolivia, donde se registran filas de conductores que intentan abastecerse. En tanto, el Gobierno nacional aseguró el miércoles que mantendrá “por el momento” la subvención al carburante y vinculo la falta a un problema logístico por la elaboración de nuevos contratos.

Los conductores contaron que hacen filas por varias horas y hasta días como sucede en Montero.

En Cochabamba, después de dos semanas sin fila luego de la eliminación del subsidio al diésel, las colas de motorizados volvieron para el abastecimiento de gasolina.

El expresidente Evo Morales advirtió ayer que, según información que habría recibido desde el interior del Gobierno, “el viernes se levantaría la subvención a la gasolina”. El exmandatario sostuvo que la medida podría concretarse este fin de semana, pese a que, las autoridades señalaron que sería en enero.

Sin garrafas de GLP

A pesar del acuerdo con el Gobierno de realizar un estudio para fijar un nuevo costo, los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) iniciaron ayer un paro en Cochabamba y suspendieron la distribución de garrafas a los barrios, como medida de protesta por el incremento de sus costos operativos tras el retiro de la subvención al diésel.

La medida afecta tanto al municipio de Cercado como a las diferentes provincias, por lo que los distribuidores advirtieron que las garrafas no serán entregadas mientras se mantenga la suspensión.

El representante de los distribuidores de gas en Cochabamba, Edilberto Arandia, confirmó la paralización de actividades y señaló que la determinación fue asumida de manera conjunta en diferentes regiones del país, según un reporte de la Red Uno.

En Santa Cruz de la Sierra, los vecinos deberán acudir directamente a las agencias distribuidoras para adquirir garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), debido a que Los camiones distribuidores también dejaron de realizar el reparto en los barrios como medida de protesta.

El sector determinó suspender la distribución de GLP en los barrios de Santa Cruz hasta obtener una respuesta de las autoridades a su pedido de compensación por el incremento del diésel.

“El sector ha determinado no distribuir, hasta que se llegue a una respuesta sobre el pedido que se hizo a las autoridades de una compensación de la subida del precio del diésel”, manifestó Fernando Segovia, representante de la Cámara Nacional de Distribuidores de Gas.

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