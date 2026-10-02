Directorio del FMI aprueba crédito de $us 1.900 millones para Bolivia

Economía
ABI
Publicado el 02/10/2026 a las 18h40
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El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), reunido este viernes en Washington D. C., aprobó un acuerdo de financiamiento para Bolivia por aproximadamente $us 1.900 millones, en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que habilita un desembolso inmediato de 214 millones de dólares para el país.

La aprobación constituye un nuevo paso en la ejecución del programa económico del Gobierno boliviano, orientado a restablecer la estabilidad macroeconómica, recomponer las reservas internacionales, fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger a los hogares vulnerables y generar condiciones para la inversión privada y el crecimiento económico.

El FMI reconoció expresamente las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas durante el último año para corregir los desequilibrios macroeconómicos acumulados.

Nigel Clarke, subdirector gerente del organismo y presidente en ejercicio del Directorio, destacó los avances del país y señaló que el acuerdo contribuirá a la implementación de su programa de reformas económicas.

Asimismo, el organismo internacional prevé que el programa permitirá movilizar aproximadamente 4.000 millones de dólares adicionales de otras instituciones financieras internacionales, ampliando las posibilidades de financiamiento para Bolivia durante el período de ejecución del acuerdo.

El programa, cuya duración es de 36 meses, contempla medidas para mejorar la eficiencia del gasto público, fortalecer la protección social, modernizar los marcos monetario y cambiario, promover la transparencia y mejorar el clima de negocios, con el propósito de impulsar la inversión privada y la generación de empleo.

La decisión del Directorio se produce después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara el acuerdo de financiamiento el pasado 18 de septiembre, con el respaldo de más de dos tercios de votos en ambas cámaras. Los desembolsos posteriores al monto inicial de 214 millones de dólares se realizarán gradualmente.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas continuará con la implementación del programa económico, en coordinación con las instituciones competentes, en el marco de los compromisos establecidos en el acuerdo, que integra medidas de estabilidad macroeconómica, ordenamiento de las finanzas públicas, protección social y promoción de la actividad productiva.

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