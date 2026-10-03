FEPC advierte daño económico y reputación por incineración de carga boliviana en Chile

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su firme rechazo a la incineración de mercancía exportable boliviana retenida en territorio chileno y manifestó su total respaldo al sector forestal y exportador afectado por estos procedimientos, al considerar que la destrucción de cargamentos sometidos a investigación genera consecuencias económicas, jurídicas y reputacionales de carácter irreversible.

El pronunciamiento institucional se produce ante la retención e incineración de cargamentos de madera boliviana en la Región de Arica y Parinacota, en el marco de investigaciones relacionadas con la presunta presencia de sustancias ilícitas. La FEPC señaló que cualquier proceso de investigación debe desarrollarse bajo condiciones de transparencia, preservación de evidencia, debido proceso y posibilidad efectiva de realizar peritajes y contraperitajes.

La FEPC advirtió que la destrucción de mercancía mientras existen actuaciones y solicitudes pendientes limita las posibilidades de verificación técnica y afecta las garantías jurídicas de las empresas bolivianas involucradas.

“La incineración de mercancía sometida a investigación elimina la posibilidad de realizar peritajes, contraperitajes y verificaciones técnicas, generando un daño económico y reputacional que puede resultar irreversible para las empresas exportadoras bolivianas”, señala el comunicado institucional.

Daño económico y a la reputación

La FEPC remarcó que la afectación trasciende el valor inmediato de la mercancía destruida. El impacto alcanza a la continuidad de contratos comerciales, la confianza de compradores internacionales, la reputación de los exportadores bolivianos y la permanencia de productos nacionales en mercados externos construidos durante años.

La máxima institución representativa de la iniciativa privada sostuvo que cualquier afectación reputacional sobre el sector exportador formal puede traducirse en mayores exigencias comerciales, pérdida de mercados, reducción de operaciones y menor capacidad de generación de divisas para la economía nacional.

La FEPC diferenció las operaciones de comercio exterior formal de cualquier eventual actividad ilícita que corresponda ser investigada por las autoridades competentes, señalando que las investigaciones deben concentrarse en responsabilidades específicas y desarrollarse con respaldo técnico y jurídico.

FEPC exige intervención del Gobierno

En su Comunicado la FEPC exige al Gobierno Nacional intensificar de manera inmediata las acciones diplomáticas, jurídicas e interinstitucionales ante el Gobierno de la República de Chile para detener nuevas destrucciones de mercancía, preservar las evidencias pendientes, garantizar un proceso transparente y proteger los derechos de los operadores bolivianos legalmente establecidos.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba subrayó que el sector exportador constituye una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Bolivia y, en el actual contexto económico, requiere condiciones de certidumbre jurídica, continuidad logística y protección institucional frente a medidas que puedan comprometer su presencia en mercados internacionales.

“El Gobierno Nacional debe asumir una intervención activa para hacer respetar los derechos del empresariado boliviano y proteger a un sector que aporta divisas, genera empleo y sostiene relaciones comerciales estratégicas para la economía del país”, establece el documento.

La FEPC concluyó que la defensa del comercio exterior legal exige certidumbre, rigor técnico, respeto al debido proceso y cumplimiento de los tratados y garantías internacionales aplicables al tránsito y comercio de mercancías bolivianas.