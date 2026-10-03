FEPC advierte daño económico y reputación por incineración de carga boliviana en Chile

Economía
Redacción Central
Publicado el 03/10/2026 a las 11h32
ESCUCHA LA NOTICIA

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su firme rechazo a la incineración de mercancía exportable boliviana retenida en territorio chileno y manifestó su total respaldo al sector forestal y exportador afectado por estos procedimientos, al considerar que la destrucción de cargamentos sometidos a investigación genera consecuencias económicas, jurídicas y reputacionales de carácter irreversible.

El pronunciamiento institucional se produce ante la retención e incineración de cargamentos de madera boliviana en la Región de Arica y Parinacota, en el marco de investigaciones relacionadas con la presunta presencia de sustancias ilícitas. La FEPC señaló que cualquier proceso de investigación debe desarrollarse bajo condiciones de transparencia, preservación de evidencia, debido proceso y posibilidad efectiva de realizar peritajes y contraperitajes.

La FEPC advirtió que la destrucción de mercancía mientras existen actuaciones y solicitudes pendientes limita las posibilidades de verificación técnica y afecta las garantías jurídicas de las empresas bolivianas involucradas.

“La incineración de mercancía sometida a investigación elimina la posibilidad de realizar peritajes, contraperitajes y verificaciones técnicas, generando un daño económico y reputacional que puede resultar irreversible para las empresas exportadoras bolivianas”, señala el comunicado institucional.

Daño económico y a la reputación

La FEPC remarcó que la afectación trasciende el valor inmediato de la mercancía destruida. El impacto alcanza a la continuidad de contratos comerciales, la confianza de compradores internacionales, la reputación de los exportadores bolivianos y la permanencia de productos nacionales en mercados externos construidos durante años.

La máxima institución representativa de la iniciativa privada sostuvo que cualquier afectación reputacional sobre el sector exportador formal puede traducirse en mayores exigencias comerciales, pérdida de mercados, reducción de operaciones y menor capacidad de generación de divisas para la economía nacional.

La FEPC diferenció las operaciones de comercio exterior formal de cualquier eventual actividad ilícita que corresponda ser investigada por las autoridades competentes, señalando que las investigaciones deben concentrarse en responsabilidades específicas y desarrollarse con respaldo técnico y jurídico.

FEPC exige intervención del Gobierno

En su Comunicado la FEPC exige al Gobierno Nacional intensificar de manera inmediata las acciones diplomáticas, jurídicas e interinstitucionales ante el Gobierno de la República de Chile para detener nuevas destrucciones de mercancía, preservar las evidencias pendientes, garantizar un proceso transparente y proteger los derechos de los operadores bolivianos legalmente establecidos.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba subrayó que el sector exportador constituye una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Bolivia y, en el actual contexto económico, requiere condiciones de certidumbre jurídica, continuidad logística y protección institucional frente a medidas que puedan comprometer su presencia en mercados internacionales.

“El Gobierno Nacional debe asumir una intervención activa para hacer respetar los derechos del empresariado boliviano y proteger a un sector que aporta divisas, genera empleo y sostiene relaciones comerciales estratégicas para la economía del país”, establece el documento.

La FEPC concluyó que la defensa del comercio exterior legal exige certidumbre, rigor técnico, respeto al debido proceso y cumplimiento de los tratados y garantías internacionales aplicables al tránsito y comercio de mercancías bolivianas.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Instalan la audiencia cautelar en la que se define el futuro de Mariaca, Zeballos e Irusta
3
Asamblea designa a José Armando Urioste como fiscal general interino tras suspender a Mariaca
4
El Fiscal interino José Urioste cree en una justicia independiente y sin manoseo político
5
Juez niega juico de responsabilidades a Mariaca y defensa apela decisión, según abogado

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
El Gobierno exige a la ALP destituir a Roger Mariaca del cargo de Fiscal: "Están del lado del bien o del lado del delito"
3
Linchan a un presunto autero en Kaluyo, en Tarata, y queman el auto de los sospechosos
4
Sismo de magnitud 3,4 sacude la provincia Chapare, en Cochabamba
5
Fiscalía imputa a Mariaca por dos delitos y pide su detención en el penal de San Pedro

Más en Economía

09/11/2026
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para identificar a más de...
Ver más
02/10/2026
Directorio del FMI aprueba crédito de $us 1.900 millones para Bolivia
La decisión incluye un desembolso inmediato de 214 millones de dólares, como parte del programa de financiamiento cuya duración es de tres años.
Ver más
La escasez de gasolina persiste en al menos cinco departamentos de Bolivia, donde se registran filas de conductores que intentan abastecerse.
Ver más
02/10/2026
Crecen las filas para la gasolina y las distribuidores de garrafas de GLP paran por el alza del diésel
El financiamiento permitirá concluir y poner en servicio proyectos carreteros en siete departamentos del país, en beneficio de más de 3,8 millones de personas.
Ver más
01/10/2026
CAF aprueba crédito de $us 224 millones para carreteras de Bolivia
Empresas de Francia, Canadá, Argentina y China manifestaron su interés en el diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización y expansión del hub Aeroportuario...
Ver más
01/10/2026
Firmas extranjeras están interesadas en invertir en el ‘hub’ de Viru Viru
También autoriza a personas naturales, personas jurídicas privadas y empresas operadoras de plantas de suministro a internar al país y comercializar ese combustible.
Ver más
30/09/2026
Aduana libera de impuestos la importación de gasolina de aviación
En Portada
03/10/2026 País
Nuevo fiscal general alerta que entra a un "campo de guerra", porque afines a Mariaca están "acuartelados"
Tras su elección como fiscal general interino, José Armando Urioste, alertó que está ingresando a una "guerra", debido a que la Fiscalía no solamente está "...
vista
03/10/2026 País
Asamblea designa a José Armando Urioste como fiscal general interino tras suspender a Mariaca
La Asamblea Legislativa designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino, después de aprobar la suspensión definitiva de Roger Mariaca y...
vista
03/10/2026 Seguridad
Juez niega juico de responsabilidades a Mariaca y defensa apela decisión, según abogado
La defensa de los fiscales presentó tres incidentes, uno de ellos de excepción de incompetencia por razón de territorio. El Ministerio Público solicitó seis...
vista
03/10/2026 País
El Fiscal interino José Urioste cree en una justicia independiente y sin manoseo político
El abogado José Armando Urioste Viera es un ciudadano boliviano nacido en el Beni que tiene más de 28 años de trayectoria en la administración de Justicia.
vista
03/10/2026 Seguridad
Aprehenden al fiscal Luis Montaño, quien se autonombró fiscal general
La Policía aprehendió al fiscal Luis Montaño, quien se presentó como fiscal general interino luego de la detención del fiscal Roger Mariaca.
vista
03/10/2026 Seguridad
Instalan la audiencia cautelar en la que se define el futuro de Mariaca, Zeballos e Irusta
Este sábado, pasada las 5:00, se instaló la audiencia cautelar de los fiscales Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta de forma virtual.
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su firme rechazo a la incineración de...
Ver más
03/10/2026 Economía
FEPC advierte daño económico y reputación por incineración de carga boliviana en Chile
Tras su elección como fiscal general interino, José Armando Urioste, alertó que está ingresando a una "guerra", debido...
Ver más
03/10/2026 País
Nuevo fiscal general alerta que entra a un "campo de guerra", porque afines a Mariaca están "acuartelados"
La Policía aprehendió al fiscal Luis Montaño, quien se presentó como fiscal general interino luego de la detención del ...
Ver más
03/10/2026 Seguridad
Aprehenden al fiscal Luis Montaño, quien se autonombró fiscal general
Deportes
El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto...
Ver más
02/10/2026 Multideportivo
Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Doble Click
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo
“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula...
Ver más
01/10/2026 Música
Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”