Casi dos de cada 10 vehículos funcionan a diésel en Bolivia

Según un informe del Instituto de Estadística (INE), en Bolivia circulan 2.503.680 vehículos registrados legalmente, pero también se conoce que casi un millón son ilegales.

Del total de motorizados legales se estima que entre el 12,9 y 13,5% del parque automotor del país funciona a diésel, mientras más del 80% se mueve con gasolina, un poco más del 9% funciona con gas natural vehicular y alrededor del 1% es eléctrico o híbrido.

Según el Gobierno, solo dos de cada 10 vehículos de transporte público funcionan a diésel, asegura que hay 202.182 motorizados que ofrecen este servicio, de los cuales 39.880 usan este combustible de forma exclusiva, que representa el 19,7%.

Con estos datos surge una pregunta: ¿por qué se decidió levantar la subvención del diésel si apenas casi dos de cada 10 vehículos emplean este carburante?

Los expertos consultados señalan una serie de factores que obligarían al Gobierno a tomar esta determinación, aunque cabe aclarar que al inicio del mandato de Rodrigo Paz se decidió subir el precio del diésel y la gasolina.

Una de las razones está en el precio de este combustible, debido al conflicto bélico en Medio Oriente se calcula que cuesta el doble que la gasolina. Los precios de ambos no dependen tanto del crudo, sino de la cotización internacional de los productos refinados. En los mercados internacionales, el diésel suele tener un precio más alto porque la demanda mundial es mayor.

Un ejemplo de lo que se menciona consiste en que mientras el precio del crudo subió un 45% desde el inicio de la guerra, la gasolina lo hizo en un 46% y el diésel se encareció en 63%. Este carburante, además, causa una alta dependencia en sectores como la industria, el transporte, la minería y la agricultura.

A esto se suma la disminución de la oferta, que empeoró con el cierre del estrecho de Ormuz y la reciente decisión de China, un gran exportador de diésel mundial, de prohibir la exportación de productos refinados para priorizar su economía.

Los expertos mencionan que “cuando la demanda de diésel sube, la oferta reacciona más lentamente que la de la gasolina y eso hace que el precio suba mucho más”, de acuerdo con sus opiniones.

En Bolivia se calcula que el mercado interno consume 13 millones diariamente de litros de gasolina y diésel, mensualmente se requiere 390 millones y anualmente la cifra alcanza a 4.680 millones de litros. Se requiere diariamente un promedio de siete millones de litros de diésel y algo más de seis millones de litros de gasolina, aunque esto puede variar por las temporadas productivas en el agro.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dijo que el consumo anual de diésel llega a más de 2.400 millones de litros y la producción agrícola absorbe el 16%.

Al precio hay que sumar el contrabando y el desvío a las actividades ilícitas como el narcotráfico. Según datos recopilados por el periodista Mario Marañón se estima que se consume alrededor de 280 litros de diésel por kilogramo procesado de droga. El Gobierno de Luis Arce señalaba que representa al menos un 5,6% de la demanda nacional. Según el exministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, al desvío a las actividades ilegales como el narcotráfico se suma el consumo de la minería ilegal y el abastecimiento de los autos ilegales.

Fin de la subvención

El Gobierno nacional anuló totalmente la subvención del diésel el pasado 19 de septiembre, después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI)para estabilizar su economía.

“Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó el mandatario en un mensaje sobre la eliminación de la medida que se aplicaba desde hace más de una década.