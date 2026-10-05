Cochabamba evalúa declaratoria de desastre ambiental tras registrar cuatro nuevos incendios el fin de semana

Durante el fin de semana se reportaron cuatro incendios forestales en Cochabamba y ante esta situación, el gobernador, Leonardo Loza, indicó que se está evaluando emitir la declaratoria de desastre ambiental para el departamento.

"En algunos municipios regularmente se ha combatido los incendios, pero tenemos todavía incendios en Mizque y en algunos otras zonas", señaló Loza, a tiempo de manifestar que ha quedado la flora y fauna dañada.

Para el gobernador de Cochabamba, existe un abandono de parte del Gobierno central para ayudarlos a combatir los incendios forestales.

"Siempre hemos esperado coordinar y recibir ayuda, pero hasta ahora más de 1.000 focos de incendio solo nosotros hemos combatido sin ninguna ayuda del gobierno central", destacó la autoridad departamental.

Loza señala que la falta de combustible dificultad el traslado de personal y materiales para combatir el fuego.