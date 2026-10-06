Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8

Economía
Unitel
Publicado el 06/10/2026 a las 22h31
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Según el informe Panorama económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial correspondiente a octubre de este año, Bolivia queda al fondo de las proyecciones económicas de la región en 2026 pues proyecta una una contracción de 2,8% para la economía nacional.

Aunque el organismo internacional mejoró su previsión para Bolivia, ya que la de abril proyectaba un decrecimiento del 3,2%, mantiene al país dentro de un escenario de números rojos, el cual comparte con Haití (-1,5%), Jamaica (-0,8%) y Trinidad y Tobago (-0,2%).

En contraste, los países vecinos aparecen en escenario positivo: Argentina y Brasil, con 2,1% cada uno; Chile, con un escenario más modesto de 0,8%; Paraguay parece como la economía que más crecerá con 4,7% y Perú, con 3,2%.

El informe señala que Bolivia atraviesa un proceso de estabilización macroeconómica acompañado por una reorientación de su política económica con un “programa de reformas centrado en la sostenibilidad fiscal, una mayor protección social y el crecimiento impulsado por el sector privado”.

Asimismo, constata que desde fines de 2025 las autoridades gubernamentales han reducido los subsidios a los combustibles y han endurecido la política monetaria, mientras que la adopción de un régimen de tipo de cambio flexible a mediados de 2026 marcó un cambio significativo respecto del marco anterior.

“Si bien estas medidas iniciales han aliviado las presiones macroeconómicas inmediatas, gestionar cuidadosamente los desequilibrios fiscales y externos que aún persisten sigue siendo fundamental para consolidar esta transición”, reza el informe del Banco Mundial.

 

Proyecciones cambiantes

La revisión de octubre marca así un cambio respecto de las previsiones que el Banco Mundial había presentado durante el año. En enero, el organismo estimaba para Bolivia una contracción de 1,1%, mientras que posteriormente, en abril, la perspectiva se deterioró hasta una caída de 3,2% para 2026 y, ahora, la cifra apunta a una contracción de 2,8%.

También hubo cambios en la previsión para 2027, ya que la estimación que en enero contemplaba un decrecimiento de 1,5% pasó posteriormente a -4%; no obstante, la proyección más reciente ubica la contracción de ese año en 1,4%, aunque también implica un escenario de números rojos.

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