Empresarios advierten que economía local aún registra un “estrés elevado”

El Índice de Estrés Empresarial de Cochabamba (IEEC) alcanzó una estimación preliminar de 71,4 puntos sobre 100 al tercer trimestre de 2026, el nivel correspondiente a estrés empresarial elevado y situado 3,6 puntos por debajo del umbral crítico de 75, de acuerdo con el Reporte de Coyuntura Económica elaborado por la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (UAE-FEPC), según un reporte prensa.

El indicador disminuyó 2,3 puntos respecto al segundo trimestre, cuando alcanzó 73,7 puntos, aunque permanece 1,8 puntos por encima del tercer trimestre de 2025, que registró 69,6. Entre enero y septiembre de 2026, el IEEC promedia 71,8 puntos, frente a los 68,5 registrados como promedio durante 2025. La serie reconstruida muestra que Cochabamba permanece dentro del régimen de estrés elevado desde el tercer trimestre de 2024.

Presión cambiaria

La medición combina cuatro dimensiones. Actividad e inversión registra 69,0 puntos; precios y presión cambiaria, 78,5; operación y logística, 72,0; y financiamiento y liquidez, 65,5 puntos.

La metodología asigna una ponderación de 30% a actividad e inversión, 25% a precios y presión cambiaria, 25% a operación y logística y 20% a financiamiento y liquidez.

La disminución responde principalmente al componente operativo y logístico, que pasó de 82,9 a 72,0 puntos tras la elevada conflictividad observada durante el segundo trimestre. El primer semestre había acumulado 58 días efectivos de bloqueo, 53 consecutivos, asociados a una afectación económica estimada en Bs 3.728,4 millones.

En dirección contraria, precios y presión cambiaria alcanzó 78,5 puntos, el mayor registro entre las cuatro dimensiones, debido a la incidencia del tipo de cambio, los costos de reposición, los precios de producción y el ajuste energético.

PIB de Cochabamba

La UAE proyecta para 2026 una contracción de 4,15% del PIB departamental, con una producción estimada de USD 8.460,7 millones y una participación aproximada de 16,3% en el PIB nacional.

La estimación concentra las mayores caídas en transporte y comunicaciones (-7,0%), industria manufacturera (-6,0%), comercio (-5,8%) y agricultura (-5,0%). Manufactura y transporte explican aproximadamente 51,8% de la contracción proyectada; junto con agricultura y comercio concentran alrededor de 75,4%.

Estos resultados mantienen el componente de actividad e inversión del IEEC en 69,0 puntos, pese a la mejora en el comercio exterior.

Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones alcanzaron $us 356,1 millones, frente a 245,9 millones durante el mismo periodo de 2025.