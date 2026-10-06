Gobierno denuncia presunto daño económico a Entel por Bs 52 millones en compra de decodificadores

Economía
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Publicado el 06/10/2026 a las 14h14
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Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, denunció este martes un presunto daño económico de más de Bs 52 millones a Entel, relacionado con la compra de decodificadores realizada entre 2016 y 2017. La autoridad señaló que la denuncia alcanza a 10 personas, entre exfuncionarios de Entel y representantes de la empresa Comtec.

“Este caso tiene importancia jurídica para el Estado, ya que ha representado, de acuerdo a un informe emitido por la Contraloría General del Estado. Este informe reporta un presumible daño económico de más de 52 millones de bolivianos. La explicación de este daño económico millonario en contra de Entel hace referencia concretamente a un proceso de contratación, a una contratación de decodificadores de audio y vídeo”, dijo García en conferencia de prensa.

García denunció que, según los informes, estos hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2017. El Viceministerio señaló que la estatal Entel gestionó la compra de 50.000 decodificadores de audio y video con una capacidad de al menos 1 gigabyte, pero recibió equipos con 512 megabytes de capacidad.

“Más allá de una diferencia numérica, esto significa que se pagó por 1 gigabyte y se recibió de la mitad. Esto no solamente es una observación de tipo técnico, sino financiero. No cuesta lo mismo un equipamiento que tenga la capacidad de 1 gigabyte, que un equipo que tenga la capacidad de la mitad”, resaltó la autoridad.

Yamil García indicó que, como Viceministerio, se formalizó la denuncia penal contra 10 personas, entre exfuncionarios de Entel y representantes de Comtec, por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público responda conforme la gravedad del daño económico. Nuestra normativa señala cuál es el parámetro para ponderar cuándo es grave daño económico. Si es más de Bs 7 millones, la norma señala que sí es grave daño. Y en este caso, estamos ante Bs 52 millones de posible daño económico”, finalizó.

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