Persisten las filas por gasolina pese a más despachos de YPFB

Economía
Redacción Central
Publicado el 06/10/2026 a las 9h23
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Por segunda semana, persisten las filas para el abastecimiento de gasolina en las estaciones de servicio de Cochabamba. La misma situación se repite en otras ciudades del país, como La Paz y Santa Cruz, donde los conductores esperan por horas o días para poder acceder al suministro del carburante.

La distribución de gasolina continúa con dificultades en distintas regiones del país. Pese a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció un incremento de los despachos, las filas de vehículos persisten en estaciones de servicio y las autoridades comenzaron a reforzar los controles ante indicios de acaparamiento, reventa y carguíos reiterados.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó el domingo que incrementó la distribución de gasolina y diésel en las estaciones de servicio del país, en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los gobiernos municipales.

La medida busca reforzar el abastecimiento de combustibles para el transporte, la actividad productiva y la población, informó la estatal petrolera mediante sus redes sociales.

YPFB señaló además que, junto con la ANH, inició el bloqueo de placas de vehículos que registren cargas reiteradas de gasolina y diésel, como parte de los controles destinados a evitar el desvío y la comercialización irregular de carburantes.

Los operativos se desarrollan en los nueve departamentos con el apoyo de las intendencias municipales y el sistema RUAT, informó la empresa estatal.

La estatal petrolera advirtió que las personas que incurran en prácticas de acaparamiento, carga reiterada o desvío de combustible estarán sujetas a las medidas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

YPFB recordó que el combustible subsidiado está destinado al abastecimiento del mercado interno y aseguró que continuará coordinando acciones para garantizar la provisión regular.

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