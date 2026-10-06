Tras tendencia viral de monedas de Bs 3, el BCB aclara que no son de curso legal y circularlas puede ser delito

Tras la viralización de una tendencia en TikTok sobre monedas de Bs 3, el Banco Central de Bolivia (BCB) tuvo que emitir un comunicado para aclarar que esa denominación no tiene valor legal y si circulación puede ser denunciada.

En su comunicado, el BCB recuerda que es el único facultado para emitir monedas de curso legal y que solo existen cortes de Bs 1, Bs 2 y Bs 5.

Recomendó a la población que rechace cualquier moneda de Bs 3. "Quien reciba piezas de Bs 3 o tenga conocimiento de su circulación puede presentar una denuncia ante la Policía Boliviana o comunicarlo al BCB, a través de sus canales oficiales", indicó.

Incluso advirtió que fabricar o poner en circulación las monedas que no son emitidas por el BCB "puede constituir delito conforme al Código Penal, y quienes incurran en estas conductas podrían enfrentar procesos penales".