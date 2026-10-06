Viceministro anticipa incremento salarial en 2027

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, anticipó este martes que el Gobierno iniciará una negociación salarial al comenzar la gestión 2027, con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y el incremento de los precios de los combustibles.

Navarro señaló que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 se elabora con los datos vigentes, entre ellos el salario mínimo nacional de 3.300 bolivianos, los precios del litro de diésel a 17,95 y de gasolina a 6,9; cifras que se multiplican por los meses de consumo o venta, tanto en ingresos como en gastos. Explicó que la autoridad no puede estimar precios ni salarios que aún no están definidos.

Por esa razón, el presupuesto contempla una reserva para la negociación salarial y un monto adicional para el rubro de la gasolina. Según el viceministro, cuando se trata de mayores ingresos, el presupuesto permite incorporarlos de manera automática.

Consultado sobre si habrá un aumento salarial el próximo año, Navarro respondió: “Yo considero que sí”, y precisó que el Gobierno iniciará la negociación al comenzar la gestión porque, según afirmó, “los bolivianos hemos sufrido por el incremento del precio del diésel, de la gasolina”.

El viceministro indicó que la inflación actual es de 5,8% y que en 2025 llegó a 21%. “Vamos a intentar de reponer por lo menos lo que es la pérdida en la capacidad de compra de los salarios de los bolivianos a través de un incremento salarial”, sostuvo.

Sobre los actores de la negociación, Navarro dijo que se debe dialogar con todos los sectores vinculados al tema salarial: la Central Obrera Boliviana, las organizaciones sociales y el sector empresarial. “Todo el mundo tiene que participar de la negociación, porque son precios que se definen para poder mantener el aparato productivo y mantener el aparato estatal también”, afirmó.

La autoridad sostuvo que es necesario un incremento y que el porcentaje debe definirse con los distintos sectores. “Hay que negociar con los diferentes órganos cuál va a ser el nivel de incremento que va a permitir a las familias bolivianas mantener al menos su poder adquisitivo”, concluyó.