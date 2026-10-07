Choferes no logran acuerdo con la ATT sobre alza de pasajes interdepartamentales

Economía
UNITEL y OXÍGENO
Publicado el 07/10/2026 a las 18h44
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El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, anunció que se declaran en estado de emergencia al no haber logrado un acuerdo sobre el alza de los pasajes interdepartamentales en su reunión con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

El director de la ATT informó que luego de más de tres horas de diálogo la reunión ingresó a cuarto intermedio tras la propuesta de la entidad reguladora de establecer un incremento transitorio del 15% en las tarifas del transporte interdepartamental, tomando en cuenta el nuevo precio del diésel.

"Les hemos hecho una propuesta de incremento, tomando en cuenta el precio del diésel y sobre esta base se ha discutido. Ellos tienen una propuesta que está muy alejada de lo que la ATT considera que debe subirse porque afectaría severamente al ciudadano y, por lo tanto, planteamos otra propuesta que la tienen que considerar", informó el director de la ATT, Carlos Agreda, en una rueda de prensa.

Explicó que deben atender no solo las demandas del sector del transporte, sino también las de los usuarios, porque algunos operadores ya aumentaron los costos de pasajes entre un 40% y hasta 100%, por lo que se les inició un proceso.

"En estas últimas dos semanas, el flujo de pasajeros ha disminuido de manera muy sustancial y esto es porque la gente no puede pagar los incrementos", dijo.

Sostuvo que su propuesta fue del 15%. "Vamos a discutir todavía ese monto, a ellos les ha parecido insuficiente, pero su contrapropuesta está muy alejada de esto, hemos hecho un cuarto intermedio y confiamos entonces en que vamos a poder llegar a un acuerdo porque la ATT tiene la más amplia disponibilidad de continuar dialogando y ver todos los aspectos técnicos", dijo Agreda.

 

“Estado de emergencia”

"Nos declaramos en estado de emergencia. Si se toma alguna decisión, serán responsables las personas que hoy han abandonado (la reunión) y, por tanto, la determinación de ustedes se respete el pasaje, la demanda y la oferta en todo territorio nacional", declaró Gómez.

La reunión entre la ATT y los choferes tenía como objetivo definir las tarifas del transporte interdepartamental. Los transportistas propusieron un incremento del 45% tras el alza del diésel por la eliminación de la subvención a este carburante.

No se logró un acuerdo, lo que ocasionó molestia entre los choferes, minutos después los funcionarios de la ATT salieron del lugar de la reunión y el sector descontento pidió, luego, la renuncia del director de esa instancia estatal de regulación de los servicios de transporte y telecomunicaciones.

 

“Técnicos de escritorio”

"Hay técnicos de escritorio, pero no son teóricos ni peor práctico. Por eso hoy ha abandonado el director nacional de ATT, ustedes han visto, cuando en plena negociación, en pleno debate que estábamos", señaló Gómez.

El líder de los choferes entiende que esa actitud refleja que Ágreda con esta acción "no tiene la voluntad de poder solucionar los problemas", y por ello los transportistas "están pidiendo que exista la renuncia de este director nacional de ATT por falta de capacidad".

Los transportistas piden una reunión con los ministros de Obras Públicas, de Economía, de Hidrocarburos, y el viceministro de Transporte para retomar el diálogo con el Gobierno, y aseguró que por el momento no asumirán medidas de presión.

"Nosotros no vamos a tomar ninguna medida mientras que salga directamente el estudio correspondiente, y estamos dando de que, vamos a tener reunión con el ministro para el día de mañana (jueves), vamos a convocar y reunirnos con las autoridades que de verdad pueden dar solución", manifestó.

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