Defensoría alerta que 33% de los hogares redujo sus raciones a una diaria por alza de alimentos

Economía
Redacción Central
Publicado el 07/10/2026 a las 9h24
ESCUCHA LA NOTICIA

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó  en un comunicado del incremento notable en los precios de los alimentos de consumo diario en los hogares bolivianos tras levantarse la subvención al diésel y aplicarse la venta al precio internacional de Bs 17,95.

La institución señala que 18 de 21 alimentos básicos registraron alzas superiores al 100% en Bolivia, y que algunos productos superaron el 200%. Según un reporte de Unitel.

En su informe, Pedro Callisaya, señala: “Han subido en un promedio del 87%. Por ejemplo, las verduras de consumo diario superan el encarecimiento”.

Callisaya señaló como ejemplo el incremento de precios de la zanahoria y la cebolla en varias regiones del país.

“Por ejemplo, la zanahoria ha variado hasta más del 293% en Cochabamba, en El Alto con 201%, en Oruro la cebolla con 148%”, explicó.

Además, el 71% de los hogares considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos, el 33% redujo el número de raciones diarias y el 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus ingresos a la compra de alimentos. El incremento de precios afecta de manera diferenciada a familias en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas personas adultas mayores y personas con discapacidad.

“Hay efectos negativos del levantamiento de la subvención del diésel que llegó a la mesa de la familia boliviana. Existe un incremento desmedido de precios e impacto a la alimentación, porque el presupuesto no alcanza, hay altos índices de reducción consumo esencial, diversas formas de cambios de hábitos alimenticios, y hay un mayor impacto a grupos en situación de vulnerabilidad; y un grado de regresión en el ejercicio del derecho a la alimentación”, afirmó Callisaya.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades competentes del nivel central del Estado adoptar medidas urgentes y diferenciadas para garantizar el acceso a alimentos esenciales, especialmente de los sectores vulnerables.

El “Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia”, realizado por la Defensoría del Pueblo en 10 ciudades capitales y El Alto, entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026.

Inflación

La inflación en Bolivia en el mes de septimbre llegó a 0,85%, pese al fin de la subvención al diésel, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica

Lo más compartido

1
Cubo de hielo de 1 km cúbico³ le vale el Nobel de Física a Halzen
2
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
3
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
4
Gobierno aprehende a dirigente evista y éste denuncia persecución política
5
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba

Más en Economía

06/10/2026
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,5 en 2026, la de Bolivia tendrá este año...
Ver más
06/10/2026
Viceministro anticipa incremento salarial en 2027
El responsable del Tesoro y Crédito público anunció también que el Presupuesto del Estado para el próximo se lo formula con el precio actual del litro de la...
Ver más
Por segunda semana, persisten las filas para el abastecimiento de gasolina en las estaciones de servicio de Cochabamba. La misma situación se repite en otras ciudades del país, como La Paz y Santa...
Ver más
06/10/2026
Persisten las filas por gasolina pese a más despachos de YPFB
El Índice de Estrés Empresarial de Cochabamba (IEEC) alcanzó una estimación preliminar de 71,4 puntos sobre 100 al tercer trimestre de 2026, el nivel correspondiente a estrés empresarial elevado y...
Ver más
06/10/2026
Empresarios advierten que economía local aún registra un “estrés elevado”
Tras la viralización de una tendencia en TikTok sobre monedas de Bs 3, el Banco Central de Bolivia (BCB) tuvo que emitir un comunicado para aclarar que esa denominación no tiene valor legal y si...
Ver más
06/10/2026
Tras tendencia viral de monedas de Bs 3, el BCB aclara que no son de curso legal y circularlas puede ser delito
Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, denunció este martes un presunto daño económico de más de Bs 52 millones a Entel, relacionado con la compra de...
Ver más
06/10/2026
Gobierno denuncia presunto daño económico a Entel por Bs 52 millones en compra de decodificadores
En Portada
06/10/2026 Economía
Viceministro anticipa incremento salarial en 2027
El responsable del Tesoro y Crédito público anunció también que el Presupuesto del Estado para el próximo se lo formula con el precio actual del litro de la...
vista
07/10/2026 Mundo
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai por el descubrimiento de efectos no lineales y...
vista
06/10/2026 País
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
La iniciativa unifica 10 propuestas sobre el tema y fue enviada para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
vista
06/10/2026 Seguridad
Encuentran más dinero en un domicilio de Mariaca
Se trata de casi 400.000 dólares y más de 320.000 bolivianos, hallados en una de las acciones de fiscales y policías ejecutadas este martes en Santa Cruz de la...
vista
06/10/2026 Economía
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,5 en 2026, la de Bolivia tendrá este año...
vista
06/10/2026 Seguridad
Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca
Fuentes oficiosas indican que contenía $us 2,5millones. La intervención judicial comenzó en la mañana de este martes. El ex fiscal general está acusa de...
vista
Actualidad
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó  en un comunicado del incremento notable en los precios de los...
Ver más
07/10/2026 Economía
Defensoría alerta que 33% de los hogares redujo sus raciones a una diaria por alza de alimentos
La Fiscalía Departamental de La Paz informó ayer que investiga un nuevo hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de...
Ver más
07/10/2026 Seguridad
Con muerte de Edith en El Alto aumentan a 66 los feminicidios
Las acciones para controlar los incendios que afectan al valle alto y el cono sur del departamento se intensificaron...
Ver más
07/10/2026 Cochabamba
Combaten los incendios por aire y tierra con un helicóptero y bomberos
Después de cuatro años de gestiones y trabajos, la Alcaldía de Cochabamba entregó anoche la restauración de histórica...
Ver más
07/10/2026 Cochabamba
Alcaldía restaura la torre de la catedral de Cochabamba
Deportes
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
Doble Click
Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el...
Ver más
07/10/2026 Cultura
Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger