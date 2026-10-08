BCB ratifica que la inflación este año será de 9,2%

Economía
ERBOL y LOS TIEMPOS
Publicado el 08/10/2026 a las 20h18
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El Banco Central de Bolivia (BCB) ha ratificado su proyección de que la inflación al cierre de 2026 será de 9,2%, una cifra que es menos de la mitad de la registrada el año pasado cuando fue de 20,4%.

El dato se encuentra en el Reporte de Inflación y Política Monetaria – Tercer trimestre de 2026, publicado por el BCB que, al confirmar el porcentaje del aumento de precios proyectado para este año, reconoce el riesgo de que el ajuste del precio del diésel presione los costos operativos y el efecto se traslade a un alza del costo de bienes para el consumidor en el último trimestre.

Sin embargo, considera que la trayectoria de la inflación en el año compensa la eliminación de la subvención al diésel aplicada en septiembre.

“La inflación de agosto y septiembre fue menor a la prevista y ese menor punto de partida compensa el efecto del nuevo precio del diésel. Cerrar el año con una inflación de un dígito protege a los hogares de menores ingresos, pues la inflación es el impuesto más regresivo”, indica el resumen del Reporte.

La inflación acumulada en los primeros nueve meses es de 3,88%, según difundió el INE.

 

“Orientación contractiva”

El informe “reafirma que la estabilidad de precios es el principal objetivo del BCB y que ante los riesgos que persisten mantendrá la orientación contractiva de la política monetaria”.

“La evidencia empírica y la experiencia comparada convergen en que el control de la liquidez y la consolidación de la desinflación son los ejes de la estabilidad macroeconómica en una transición cambiaria. Para Bolivia, ello implica sostener la orientación contractiva hasta afianzar una inflación baja y estable”, sostiene el Reporte.

Asimismo, el informe del BCB agrega que “la actividad económica moderó su caída en julio y agosto, aunque todavía sin una recuperación generalizada. La minería, impulsada por los precios del oro y la plata, junto con la agricultura, los servicios básicos y la intermediación financiera, sostuvieron el desempeño. La manufactura, la construcción, el comercio y el transporte siguen limitados por la disponibilidad de carburantes, una restricción que debería atenuarse con la normalización del abastecimiento de diésel”.

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