Histórico: arranca el Censo Agropecuario para conocer el potencial productivo de Bolivia

Economía
Redacción Central
Publicado el 08/10/2026 a las 9h06
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Después de 13 años, el país actualizará la información de más de 900 mil unidades productivas mediante el primer Censo Agropecuario completamente digital, informó ayer el Ministerio de Economía.

Desde Trinidad, el presidente Rodrigo Paz destacó que los resultados permitirán orientar el desarrollo productivo y tomar decisiones con información confiable.

“Este Censo nos permitirá saber qué podemos producir, cómo producir, dónde producir, qué tecnología necesitamos y con qué recursos humanos y económicos contamos ”, afirmó el mandatario.

Paz sostuvo que el valor del proceso no radica solamente en conocer la situación actual del sector agropecuario, sino en proyectar el futuro productivo de Bolivia. “El Censo no sólo es saber cuánto hay y qué hacemos, sino hacia dónde queremos ir”, señaló, al remarcar que el objetivo es fortalecer la producción y generar mayores oportunidades para el país.

El presidente señalo que “lo que nosotros estamos construyendo es la patria que produce”, y destacó la importancia de contar con información transparente y confiable para orientar las decisiones públicas y productivas.El Censo Agropecuario 2026 llegará a más de 900 mil unidades productivas, tendrá 45 días continuos de relevamiento en campo y será el primero de su tipo en Bolivia realizado mediante un levantamiento completamente digital. Permitirá actualizar información sobre el uso de la tierra, los tipos de cultivos, la actividad agrícola y

pecuaria, la infraestructura disponible y la tecnología aplicada a la producción.

El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que la información permitirá comprender mejor la estructura productiva y fortalecer la planificación económica.

“Desde la política económica esta información cumple una función muy concreta: nos permite pasar de los datos generales a una lectura territorial de nuestra capacidad productiva”, manifestó.

El director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Jorge Akamine, informó que unas 7.532 personas serán movilizadas en todo el país para recorrer municipios, comunidades y unidades productivas. El operativo incluirá a pequeños, medianos y grandes productores, así como a productores indígenas y campesinos.

“Hoy en Trinidad comenzamos a contar el campo boliviano porque cuando conocemos nuestra tierra podemos planificar nuestro futuro”, afirmó Akamine.

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