50/50: Gobierno y gobernadores acuerdan impulsar una nueva ley de coparticipación tributaria

Economía
Redacción Central
Publicado el 13/10/2026 a las 7h53
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Las autoridades del Gobierno nacionales y gobernadores del país acordaron ayer impulsar de manera conjunta una ley de coparticipación tributaria durante el encuentro realizado en Cobija, Pando, para avanzar con la propuesta del 50/50 del Ejecutivo.

“Hemos acordado que los equipos continuarán trabajando, lo van a hacer hasta que logremos un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales, con base en criterios de sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómico, régimen competencial y eficiencia asignativa”, sostuvo el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

El ministro precisó que el Ejecutivo presentará una propuesta normativa hasta el 30 de octubre que será discutida con los gobernadores en un escenario similar al de este lunes, contemplando enviar el anteproyecto de ley hasta el 6 de noviembre a la Asamblea Legislativa.

Según el ministro, también se acordó impulsar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la elaboración de una norma que reemplace la Ley 699 Básica de Relacionamiento Internacional de las Entidades Territoriales Autónomas. La nueva normativa permitiría a los gobiernos departamentales, en el marco de sus competencias, gestionar cooperación internacional, inversiones, tecnología y financiamiento para proyectos.

En cuanto a los impuestos departamentales, Aramayo explicó que se acordó con las autoridades concluir el trabajo técnico para elaborar un proyecto de ley que modifique la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos.

El objetivo, según explicó, es ampliar los recursos propios de los gobiernos autónomos departamentales.

“Todo esto está referido a la posibilidad de resolver a corto plazo esta asfixia fiscal, que reconocemos no es exclusiva del nivel central, sino que compromete a todos los entes del Estado, y sobre todo a las gobernaciones, que ahora tienen la vocación de poder articular el desarrollo a nivel departamental”, precisó.

El ministro señaló que también se avanzó en la conformación de mesas técnicas permanentes y gabinetes territoriales para abordar temas sectoriales, con prioridad en salud, educación, desarrollo productivo, minería y energía.

“El 30 de octubre van a instalar una primera instancia de trabajo para que el Ejecutivo pueda proponer modelos de gestión sectorial”, manifestó.

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