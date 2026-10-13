Desaparecen filas para gasolina y activan vigilancia con cámaras

Economía
Redacción Central
Publicado el 13/10/2026 a las 7h57
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Después de varias semanas con filas para el carguío de combustible, el panorama es diferente en los últimos días debido a que las colas de vehículos han desaparecido y el suministro tiene a normalizarse en Cochabamba y el eje del país. En tanto, YPFB reforzó el control con la activación de 1.200 cámaras en 98 puntos estratégicos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) utilizará los equipos para el control del suministro de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Las cámaras están instaladas en estaciones de servicio, plantas de almacenaje de combustibles líquidos y plantas engarrafadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

A través de su Centro Nacional de Monitoreo, la estatal realiza un seguimiento sistemático de la cadena de distribución y comercialización, desde la programación y asignación de volúmenes hasta la entrega final en los puntos de abastecimiento.

“Este Centro nos permite controlar en tiempo real, mediante el sistema de cámaras Hikvision y aplicaciones de dashboard, el carguío, el descarguío y los flujos de ingreso y salida de los camiones cisterna que transportan carburantes. Asimismo, se monitorean los sistemas de facturación y seguimiento”, explicó Fernando Fernández, director de Gestión de Proyectos de TI Corporativo de YPFB. Desbloqueo

La dirigencia de los choferes de Chuquiago Marka, en La Paz, informó ayer que llegó a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos para levantar el bloqueo de placas para el carguío de combustible que afectaba a varios de sus afiliados durante el fin de semana.

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