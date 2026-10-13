FMI: la economía de Bolivia se contraerá en un 3% este año

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía boliviana se contraerá en un 3,0% este año y en 1,5% en 2027, lo que convierte a Bolivia en el único país de Sudamérica con crecimiento negativo en ambos periodos.

Esas estimaciones están contenidas en el informe de perspectivas de la economía mundial de octubre, titulado Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes.

Con estos números, y según las estimaciones del organismo, el país acumularía tres años consecutivos de caída de su Producto Interno Bruto (PIB), tras un retroceso estimado de 1,6% en 2025.

En materia de precios, el FMI prevé que la inflación promedio en Bolivia baje de 19,5% en 2025 a 12,7% en 2026, pero que vuelva a subir a 15,8% en 2027. Con ese nivel, el país tendría la tercera inflación más alta de la región en ambos años, solo por detrás de Venezuela y Argentina.

El resto de los países sudamericanos registra variaciones positivas. En 2026, Paraguay lidera el crecimiento con 4,5%, seguido de Perú (3,0%) y Ecuador (2,7%). Brasil y Colombia crecerían 2,2% cada uno, Argentina 2,1% y Uruguay 1,3%. Chile, con 0,6%, tiene la proyección positiva más baja, aunque el FMI estima que se recuperará a 2,6% en 2027. Venezuela aparece con una expansión de 5,0%, aunque el FMI trata sus datos con notas específicas y los excluye de los agregados regionales.

Para 2027, Paraguay mantendría la delantera con 4,0%, seguido de Argentina, que se aceleraría a 3,5%, y Perú, con 2,9%. Ecuador crecería 2,5%, Uruguay 2,4%, Colombia 2,3% y Brasil 1,9%. Bolivia, en cambio, seguiría en terreno negativo, con una brecha de más de tres puntos porcentuales respecto al promedio de Sudamérica, que el FMI proyecta en 2,4%.

Cuenta corriente

En el frente externo, el organismo estima que Bolivia pasará de un déficit en cuenta corriente de 1,9% del PIB en 2025 a un superávit de 1,6% en 2026 y de 1,0% en 2027. El promedio de Sudamérica, en cambio, mantendría un déficit de 1,1% del PIB este año.

La tasa de desempleo, según el FMI, subiría de 3,3% en 2025 a 4,5% en 2026 y a 5,2% en 2027. Aun así, el indicador seguiría por debajo del de Colombia (9,0% en 2026), Chile (9,5%) y Brasil (6,2%).

Panorama regional

Para América Latina y el Caribe, el FMI proyecta un crecimiento de 2,3% en 2026, una décima menos que en su actualización de julio, y de 2,5% en 2027.

El informe sostiene que el impacto del choque energético en la región depende del balance entre las ganancias de los países exportadores de materias primas y las pérdidas de los importadores de energía, así como de la credibilidad de los marcos de metas de inflación.

Añade que, en la mayoría de los países, hay poca compensación por el repunte tecnológico global. La inflación regional bajaría de 7,6% en 2025 a 6,8% este año y a 5,7% en 2027.

Entre las mayores economías de la región, el FMI prevé que Brasil desacelere de 2,2% a 1,9% entre 2026 y 2027, por condiciones monetarias todavía restrictivas, el retiro del apoyo fiscal y la incertidumbre global. México, en cambio, aceleraría de 1,5% a 1,8%, con el respaldo de sus exportaciones. Para Sudamérica en conjunto, el organismo proyecta un crecimiento de 2,1% en 2026 y 2,4% en 2027, frente a 2,9% en 2025.

El panorama regional se inscribe en un contexto global marcado por el conflicto en Medio Oriente. El FMI proyecta un crecimiento mundial de 3,1% en 2026 y 3,4% en 2027, y una inflación global de 4,7% este año, impulsada por los precios de la energía y los alimentos. El organismo advierte que los riesgos están sesgados a la baja, ante la posibilidad de que se prolongue o escale el conflicto.