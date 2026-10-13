IBCE sobre madera retenida: “Chile está quemando evidencia de nuestra inocencia”

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, se pronunció este martes respecto a la carga de madera retenida en Chile y que es quemada tras la acusación, realizada en junio, de presunta droga impregnada.



“¿No resulta curioso que mientras los exportadores, los empresarios madereros afectados están clamando a gritos ser investigados? Chile lo que hace es destruir la prueba. Chile está quemando la evidencia de nuestra inocencia”, cuestionó Rodríguez.



El gerente del IBCE consideró que Chile violó el Tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado entre ambos países, el cual debía de facilitar el comercio. Señaló que con la acusación ocasionó daños económicos.



Rodríguez señaló que agentes de la DEA de Estados Unidos, entre ellos un jefe de laboratorio por más de 30 años, manifestaron que es imposible impregnar las maderas bolivianas duras tropicales por su alta densidad y dureza.



Además, agregó que “tenemos un comercio bilateral totalmente desbalanceado, datos del INE dan cuenta que solo en lo que va del siglo tenemos acumulado casi 8.000 millones de dólares de déficit en el intercambio comercial con Chile, no incluye las cantidades de contrabando que vienen del vecino país”.



En fecha 8 de junio, la Fiscalía, la Armada y Aduanas de Chile informó la incautación de cargamentos de madera por supuestamente tener más de 100 toneladas de droga ocultas. Ante este caso, la Fiscalía de Chile observó a 23 empresas en Bolivia presuntamente vinculadas a esos cargamentos y se solicitó información para iniciar las investigaciones.