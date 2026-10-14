Gobierno dispone por decreto la actualización de precios y tarifas de electricidad en Bolivia

Economía
AGENCIAS
Publicado el 14/10/2026 a las 11h13
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El Gobierno promulgó el Decreto Supremo No. 5750, que modifica el mecanismo de actualización de precios y tarifas máximas de electricidad para adecuarlo a la variación del tipo de cambio del dólar estadounidense, según un reporte de Unitel.

La norma introduce modificaciones al Reglamento de Precios y Tarifas (aprobado mediante el Decreto Supremo N° 26094 y sus reformas posteriores), así como al Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico, fijando un marco metodológico estandarizado para reflejar la evolución económica del mercado.

El decreto establece ecuaciones matemáticas para recalcular periódicamente las tarifas del sector. Entre los componentes alcanzados se encuentran: precios de nodo (un punto de conexión en un circuito de electricidad), peajes de transmisión, costo de inversión y operación y las tarifas base de distribución.

Además, las nuevas ecuaciones de indexación toman como variables el tipo de cambio oficial, determinado por el Banco Central de Bolivia (BCB) con relación al dólar; el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE); y los precios del combustible y los aranceles, en este último caso aplicados a equipos electromecánicos de generación y transmisión importados.

Además, la disposición adicional tercera instruye al Ente Regulador, es decir, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), a los agentes del mercado eléctrico y al Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) la aplicación inmediata de estas nuevas fórmulas de indexación a partir de la fecha de publicación de la norma.

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