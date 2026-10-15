Ampliado de la COB en Cochabamba evalúa medidas económicas del Gobierno

La máxima dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se reúne en un ampliado en la ciudad de Cochabamba este jueves para evaluar las medidas económicas del Gobierno nacional con miras y se espera que en hora de la tarde se den a conocer las conclusiones.

En el encuentro participa el dirigente Mario Argollo y representantes de los nueve departamentos. La asamblea se realiza con varias restricciones para la cobertura de los medios de comunicación.

La reunión de la COB se da después de que ayer sectores del evismo y afines anunciaron que el lunes 19 de octubre comenzarán las protestas contra el modelo económico y el próximo 6 de noviembre se realizará una marcha hacia La Paz.