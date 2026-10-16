Sube la tarifa para viajes entre departamentos en un 35% tras acuerdo con los transportistas

Economía
Redacción Central
Publicado el 16/10/2026 a las 9h07
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Después de varias reuniones de negociación, ayer el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora y representantes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia lograron un acuerdo a las tarifas vigentes y reguladas para el servicio público terrestre interdepartamental de pasajeros, a través de la creación de una banda tarifaria transitoria cuyo porcentaje máximo será de 35%.

El primer punto del acuerdo hace referencia a que se mantiene la tarifa mínima actual. “Para este cierre estuvo presente el presidente Rodrigo Paz, no físicamente, pero a través de una video llamada ha estado presente, él siempre aboga por el diálogo”, remarcó el ministro Zamora, citado en una nota de prensa de esa cartera de Estado.

“Es un trabajo en conjunto, hicimos un trabajo técnico para cuidar el bolsillo de la gente, la subida era inevitable, eso siempre hemos sido nosotros sinceros hablando con la verdad a la población, lo que hemos hecho es ver cómo afectamos de la menor manera a la población y hemos llegado a un acuerdo”, dijo a los medios.

“Gracias ministro por intervenir, gracias director por entender. No ha sido fácil, es una solución técnica que se ha hecho con el estudio”, destacó el secretario de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez.

“No solo se trata de esta banda de un mínimo máximo, también se trata de una mejora en el servicio, donde hay un compromiso también del autotransporte para mejorar el tema técnico, el tema de su personal y otros, porque es lo que quiere la ciudadanía”, dijo el director Ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Ágreda.

Sostuvo que continuarán las mesas técnicas para avanzar en un estudio que defina un monto acorde a la realidad. “Es un trabajo en conjunto con el autotransporte que no se hacía hace mucho tiempo. El gran problema de lo que ha tenido Bolivia es no tener estudios técnicos realmente especializados de las tarifas”, explicó Ágreda.

Acuerdo

El segundo punto del acuerdo hace referencia al control y fiscalización de tarifas, por tanto, la ATT, en el marco de sus atribuciones, realizará el control, supervisión y fiscalización del cumplimiento de las tarifas.

Y, el tercer punto, señala que: “El ajuste tarifario establecido en el presente acuerdo tendrá carácter transitorio, quedando sujeto a la emisión del instrumento administrativo correspondiente”.

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