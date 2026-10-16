UIF denuncia red de extorsión de anteriores gestiones vinculada con Roger Mariaca

Economía
ABI
Publicado el 16/10/2026 a las 23h07
ESCUCHA LA NOTICIA

El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, denunció que exfuncionarios de la institución, de anteriores gestiones, extorsionaron a empresarios, comerciantes y opositores.

Los indicios establecen que los actos irregulares fueron coordinados entre funcionarios de la UIF y el Ministerio Público durante la gestión del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

“Estos informes serán remitidos al Ministerio Público para promover el inicio de procesos penales contra las personas investigadas en esa etapa, donde existen indicios de una actuación coordinada entre funcionarios de la UIF y el Ministerio Público”, señaló Barboza.

Cuando asumió la dirección de la UIF, Barboza recordó que se activó un análisis y una evaluación de la documentación que “confirmó el mal uso que se le dio a esta institución”.

“Incluso, el masismo usó a la UIF como una herramienta de persecución política en los procesos electorales. En 2019, la UIF entró al debate político electoral y amenazó con iniciar investigaciones al principal candidato opositor”, añadió.

Los documentos serán remitidos a la Fiscalía para promover el inicio de procesos penales.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Plaza Murillo se alista para recibir al presidente chileno José Antonio Kast; despliegan más de 600 policías
2
Los peritajes a las maderas de exportación resultan negativos para cocaína y los casos se cierran progresivamente
3
José Antonio Kast arriba al aeropuerto de El Alto y es recibido con honores militares
4
Kast a Paz: “Hoy dejamos de darnos la espalda”
5
Brasil aprueba la semana laboral de cinco días en un triunfo de Lula da Silva previo a las elecciones

Más en Economía

16/10/2026
Sube la tarifa para viajes entre departamentos en un 35% tras acuerdo con los transportistas
Después de varias reuniones de negociación, ayer el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora y representantes de la Confederación Sindical de Choferes de...
Ver más
15/10/2026
Santuario de aves: Sacan algas de Alalay
La Alcaldía y la Armada Boliviana realizan labores de mantenimiento para preservar el equilibrio del ecosistema y aprovechar las algas como abono natural en...
Ver más
El Gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto 5750, normativa que incorpora principalmente tres factores para calcular las tarifas del servicio eléctrico; la cotización flexible del dólar, la...
Ver más
15/10/2026
Gobierno añade tres factores para calcular tarifas eléctricas en Bolivia con el Decreto 5770
Bolivia podría cerrar 2026 con el nivel más bajo de exportaciones de productos de madera en más de tres décadas, de acuerdo con las proyecciones elaboradas por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB),...
Ver más
15/10/2026
Exportaciones de madera cerrarán 2026 en su nivel más bajo en 30 años
La máxima dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se reúne en un ampliado en la ciudad de Cochabamba este jueves para evaluar las medidas económicas del Gobierno nacional con miras y se...
Ver más
15/10/2026
Ampliado de la COB en Cochabamba evalúa medidas económicas del Gobierno
Debe realizarse en cuentas de bancos del país y efectuarse en divisas. El decreto que lo impone también deja sin efecto “la obligación del BCB de adquirir el metal y la exigibilidad de venta de oro...
Ver más
14/10/2026
Gobierno dispone depósito en divisas del 80% del valor de exportaciones de oro
En Portada
16/10/2026 País
Kast a Paz: “Hoy dejamos de darnos la espalda”
Los resultados del encuentro de presidentes de Chile y Bolivia en La Paz –el primero desde 1955– se perfila como la inauguración de una nueva etapa de las...
vista
16/10/2026 País
Bolivia y Chile sellan cinco acuerdos para impulsar el comercio, la minería, la energía y la conectividad
En el marco de las reuniones de los presidentes de Bolivia y Chile, Rodrigo Paz y José Antonio Kast, respectivamente, los gobiernos de ambos países firmaron...
vista
16/10/2026 Economía
UIF denuncia red de extorsión de anteriores gestiones vinculada con Roger Mariaca
El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, denunció que exfuncionarios de la institución, de anteriores gestiones,...
vista
16/10/2026 Tenis
El campeón Hugo Dellien sigue en carrera y avanza a “semis” del Bolivia Open
Este viernes superó los cuartos de final al brasileño “Guto” Miguel por 6-2 y 6-4. Está a un paso de meterse por segunda vez seguida a la final del torneo...
vista
16/10/2026 Seguridad
Paz habló con Kast sobre el caso maderas y le pidió colaborar por los efectos que ocasionó a Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que conversó con su homólogo de Chile, José Antonio Kast, sobre el caso maderas y le pidió colaborar en las...
vista
16/10/2026 Seguridad
Justicia envía a la cárcel a tres brasileños acusados por el atraco a joyería
Los tres brasileños que fueron puestos ante un juez imputados de participar en el atraco a una joyería en Santa Cruz, el domingo, fueron enviados a la cárcel...
vista
Actualidad
El rechazo manifestado –por alguno de los cinco miembros permanentes de esa instancia– a las cuatro mujeres y tres...
Ver más
16/10/2026 Mundo
Consejo de Seguridad veta a los 7 candidatos a jefe ONU
Autoridades de La Paz, Oruro y Potosí se reunieron con sus pares de Arica y Parinacota, Tarapacá, y Antofagasta en el...
Ver más
16/10/2026 País
Gobernadores de Bolivia y Chile impulsarán políticas fronterizas
La acusación que alista la fiscalía será también por la posible comisión del delito de organización criminal. Carlos...
Ver más
16/10/2026 Seguridad
Imputarán a exfiscal paceño por narcotráfico
Comercio, energía, minería y conectividad marcan las convergencias y acciones conjuntas que se proponen realizar los...
Ver más
16/10/2026 País
Visita oficial de Kast concluye con la firma de 5 documentos bilaterales
Deportes
Este viernes superó los cuartos de final al brasileño “Guto” Miguel por 6-2 y 6-4. Está a un paso de meterse por...
Ver más
16/10/2026 Tenis
El campeón Hugo Dellien sigue en carrera y avanza a “semis” del Bolivia Open
La Selección Nacional de fútbol jugará dos partidos amistosos contra Perú y Ecuador en noviembre. Serán los dos últimos...
Ver más
16/10/2026 Fútbol
La Selección de fútbol jugará dos partidos amistosos ante Perú y Ecuador en noviembre
“Realizamos gestiones que permitirán el viaje de la Selección boliviana, lamentablemente no recibimos el respaldo...
Ver más
15/10/2026 Multideportivo
La Selección de ráquetbol será comandada por el destacado Conrrado Moscoso
Este miércoles superó al mexicano Pacheco en dos sets para meterse entre los ocho mejores de la competición que se...
Ver más
14/10/2026 Tenis
El campeón sigue en carrera: Hugo Dellien avanza a los cuartos de final del Bolivia Open
Tendencias
Hans Robert Lange Rodríguez hizo historia al convertirse en el primer chef de origen boliviano en recibir una estrella...
Ver más
12/10/2026 Cocina
El chef estrella Michelin Hans Lange reinventa el pique macho en Essen
Los Llanos de Moxos, conocidos localmente como las sabanas del Beni, son uno de los puntos de parada más concurridos...
Ver más
12/10/2026 Medio Ambiente
Llanos de Moxos. Más del 40% de los playeros acanelados del mundo pasan cada año por allí
Doble Click
Como nunca, más de una veintena de bandas nacionales animarán el Llajta Rock 2026, cuya decimosexta edición se pone en...
Ver más
16/10/2026 Espectáculos
El Llajta Rock 2026 llega renovado y con mucha fuerza a Cochabamba
Bonanza lidera la lista de grupos nacionales invitados a la 42° Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango...
Ver más
15/10/2026 Cultura
Quince grupos nacionales animarán la 42ª edición de la Feria y Festival del Charango Aiquile 2026
Con el designio de visibilizar la labor de la mujeres en el contexto literario, intercambiar experiencias y resaltar la...
Ver más
14/10/2026 Cultura
IV Encuentro de Escritoras Bolivianas reafirma su compromiso con la literatura
Este martes 13 de octubre a las 20 horas, en el Salón Adela Zamudio de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba.
Ver más
13/10/2026 Cultura
Marcelo Guardia presenta un libro sobre el reguetón