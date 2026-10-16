UIF denuncia red de extorsión de anteriores gestiones vinculada con Roger Mariaca

El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, denunció que exfuncionarios de la institución, de anteriores gestiones, extorsionaron a empresarios, comerciantes y opositores.

Los indicios establecen que los actos irregulares fueron coordinados entre funcionarios de la UIF y el Ministerio Público durante la gestión del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

“Estos informes serán remitidos al Ministerio Público para promover el inicio de procesos penales contra las personas investigadas en esa etapa, donde existen indicios de una actuación coordinada entre funcionarios de la UIF y el Ministerio Público”, señaló Barboza.

Cuando asumió la dirección de la UIF, Barboza recordó que se activó un análisis y una evaluación de la documentación que “confirmó el mal uso que se le dio a esta institución”.

“Incluso, el masismo usó a la UIF como una herramienta de persecución política en los procesos electorales. En 2019, la UIF entró al debate político electoral y amenazó con iniciar investigaciones al principal candidato opositor”, añadió.

Los documentos serán remitidos a la Fiscalía para promover el inicio de procesos penales.