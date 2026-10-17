BCB asegura que no se repetirán los “corralitos” en dólares ni el empeño de reservas de oro

El Banco Central de Bolivia (BCB) descartó este sábado que vuelvan a aplicarse los llamados “corralitos”, restricciones a los ahorros en dólares, y que tampoco se repetirán las operaciones de pignoración o empeño de las reservas de oro.

En un video difundido en las redes sociales del BCB, su presidente, David Espinoza, aseguró que la entidad protegerá los depósitos en moneda nacional y extranjera.

“Si es que los depositantes ahora van nuevamente a sacar sus dólares y depositar en la banca, nunca más va a haber estos ‘corralitos’ en dólares”, afirmó.

La autoridad se refirió a los problemas que afrontaron los ahorristas durante la crisis cambiaria de los últimos años, cuando la escasez de dólares dificultó a las entidades financieras devolver los depósitos en esa moneda. Para atender esa situación, se estableció un cronograma de devolución de divisas.

Espinoza señaló que los retiros dentro de ese programa representan menos del 30%, según los datos que maneja el BCB. Interpretó esa cifra como una señal de confianza en el sistema financiero y sostuvo que el 70% de la población confía en la administración de sus recursos.

El presidente del BCB también indicó que la entidad trabaja para fortalecer las operaciones en moneda extranjera y proteger las reservas internacionales, en un contexto marcado por la necesidad de recuperar la disponibilidad de divisas.

En cuanto a las reservas de oro, Espinoza afirmó que el Directorio del BCB decidió no volver a realizar operaciones de pignoración, mecanismo que permite obtener recursos mediante el uso del metal precioso como garantía. La autoridad sostuvo que este tipo de transacciones perjudica a la economía nacional.

Estas operaciones fueron realizadas durante la anterior gestión del Banco Central, en medio de las dificultades para acceder a divisas. La actual administración descartó repetir esa práctica y expresó su decisión de preservar las reservas de oro.

“Es decisión del directorio del banco de no efectuar nunca más estas operaciones de pignorar porque es perjuicio para la economía nacional”, sostuvo.