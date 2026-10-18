Bolivia y el desafío de diversificar su economía

Economía
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 18/10/2026 a las 8h04
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Bolivia lleva más de un siglo dependiendo de los recursos naturales. La plata de Potosí, el estaño, el petróleo y el gas marcaron su economía. 

Ahora el oro gana protagonismo y el litio aparece como otra promesa, mientras la diversificación sigue pendiente.

El problema es no haber convertido esa riqueza en empleos formales, empresas competitivas, tecnología y exportaciones con valor agregado.

Durante décadas, el gas natural fue uno de los pilares de las exportaciones bolivianas, principalmente hacia Brasil y Argentina. 

La caída de la producción y los cambios en los mercados regionales han reducido el peso de este recurso en la economía nacional.

El oro genera ingresos, pero persisten dudas sobre la recaudación, el empleo y los daños ambientales. Si pierde rentabilidad o se agotan los yacimientos, ¿cuál será el siguiente recurso?

De Potosí al gas

Durante la Colonia, la plata de Potosí sostuvo un circuito comercial mundial. A comienzos del siglo XX, el estaño se convirtió en el principal producto de exportación y dio poder económico a Simón I. Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild. 

La Revolución de 1952 nacionalizó las grandes minas  y creó la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Después, los hidrocarburos ocuparon el centro de la economía. La bonanza del gas elevó los ingresos estatales durante buena parte de los años 2000, pero no construyó una producción diversificada capaz de reemplazarlos.

El informe Perspectivas económicas de América Latina 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Comisión Europea advierte que la dependencia de materias primas y la baja innovación limitan el crecimiento regional. 

Recomienda desarrollar sectores productivos, capacidades laborales y financiamiento.

El Gobierno de Rodrigo Paz necesita definir qué actividades pueden generar empleo, ingresos y exportaciones durante las próximas décadas. 

Esperar que el oro, el litio o una recuperación del gas resuelvan las dificultades fiscales mantendría al país atado al mismo ciclo.

Agricultura con valor agregado

Bolivia produce quinua, soya, maíz, café, cacao, frutas, hortalizas y castaña. Para ampliar mercados necesita riego, semillas mejoradas, almacenamiento, caminos, plantas procesadoras, certificaciones y crédito.

Procesar café, cacao y frutas puede crear empleos industriales y comerciales. 

El Estado debe identificar la demanda y los mercados, y evaluar los incentivos según resultados.

La agroecología como alternativa

El Primer Congreso Boliviano de Agroecología, realizado del 14 al 17 de octubre en instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales (FCAPyF) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), abordó justamente la necesidad de diversificar la economía boliviana mediante la producción sostenible, con la participación de productores, investigadores y organizaciones campesinas.

Los Tiempos tuvo la oportunidad de dialogar con el ingeniero César Escobar y Juan Carlos Alarcón, en el marco de la convocatoria al congreso.

La agroecología cuida suelos, agua y biodiversidad mediante rotación de cultivos, recuperación de semillas, abonos orgánicos y manejo de plagas. 

Puede reducir costos, pero necesita asistencia técnica y mercados.

Para ampliar estas experiencias hacen falta investigación, capacitación, crédito, transporte y almacenamiento. Las compras públicas de alimentos locales también pueden ayudar, junto con canales comerciales estables.

Acuicultura, ganadería y bosques

La acuicultura puede generar alimentos, empleo e ingresos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó en 2026 que la producción regional de animales acuáticos cultivados pasó de 800.000 toneladas en 2000 a 4,4 millones en 2024. 

Chile produjo 1,4 millones de toneladas, Ecuador 1,2 millones y Brasil 900.000; los tres concentraron el 79 por ciento del total regional.

Bolivia puede impulsar piscicultura en zonas adecuadas, especialmente en la Amazonía, con investigación sobre especies, alimentación, sanidad y mercados, y controles ambientales.

La ganadería puede mejorar con manejo de pasturas, sanidad y alimentación.  Elevar la producción por hectárea reduciría la presión para ampliar la frontera agropecuaria. La castaña, el cacao amazónico, la miel y los frutos silvestres pueden generar ingresos con recolección responsable y procesamiento. Se necesitan almacenamiento, capacitación y mejores acuerdos comerciales.

Turismo y tecnología

Uyuni, el lago Titicaca, los yungas, las misiones de Chiquitos y el patrimonio de Sucre y Potosí pueden generar empleos en turismo, transporte, hotelería y artesanía.

ONU Turismo promueve el turismo sostenible. Costa Rica combina conservación y turismo internacional; Bolivia necesita mejorar conectividad, seguridad, formación y promoción, y asegurar que las comunidades reciban beneficios.

La tecnología también puede generar empleo y exportaciones de servicios. 

Formar programadores, especialistas en inteligencia artificial, técnicos industriales y profesionales en energías renovables es parte de esa tarea. El informe de la OCDE, la CEPAL, el CAF y la Comisión Europea destaca la transformación digital y las capacidades laborales.

El riego automatizado, la trazabilidad de alimentos y las plataformas de venta pueden mejorar la agricultura y la ganadería. Para avanzar se necesitan enseñanza técnica, internet confiable, investigación y condiciones para crear empresas.

Una política que sobreviva a los gobiernos

La diversificación requiere una política nacional con metas, presupuesto y responsables. 

El Gobierno debe identificar sectores con potencial, coordinarse con gobernaciones y municipios, formar trabajadores y facilitar crédito.

Los resultados deben medirse con empleos creados, exportaciones no tradicionales, productividad e inversión en investigación.  La renta extractiva puede financiar la transformación si mejora la recaudación y se invierte en infraestructura, educación e innovación.

Bolivia tiene tierras productivas, bosques, biodiversidad, atractivos turísticos y personas capaces de formarse en tecnología.  Lo que falta es una estrategia que convierta esas oportunidades en producción, empleo y exportaciones. Se acabó la bonanza de la plata, perdió fuerza el estaño, cayó el gas y ahora crece la dependencia del oro. Bolivia no puede seguir esperando el siguiente recurso que prometa salvar sus cuentas. 

La diversificación productiva debe convertirse en política de Estado antes de que vuelva a agotarse la fuente de ingresos de turno.

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