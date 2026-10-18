Gas en bolivia, auge y caída de un recurso que se termina

Economía
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 18/10/2026 a las 8h59
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Expertos en temas de hidrocarburos, empresas dedicadas a  a explotación de gas, el propio Gobierno y otros actores ligados a la actividad económica coinciden en que Bolivia está en el umbral de una grave crisis energética que obligará al Gobierno a importar gas para consumo interno.

Un estudio de la Fundación Jubileo establece que Bolivia atraviesa la peor crisis energética de su historia, “desde hace 10 años vienen cayendo la producción de gas natural y la de hidrocarburos líquidos”.

Esta situación ha llevado a que el país tenga que importar cada vez más hidrocarburos, debido a la dependencia que el consumo energético tiene de estos recursos no renovables, según el documento de Jubileo.

Para el experto e investigador en temas de hidrocarburos, Pablo Villegas, el país está ante un grave problema porque para crear una nueva matriz o crear una nueva fuente de energía, se necesita por los menos de 10 a 20 años .

“Esto toma mucho tiempo de trabajo, entonces a lo que está yendo Bolivia es a la necesidad de importar gas, ya importamos la mayor parte de diésel y la gasolina”, asegura Villegas.

Para el investigador, el hecho de importar gas será fatal para el país, no solamente por lo que va a costar la energía en general y especialmente la eléctrica, si no porque la exportación de gas generaba divisas para el país.

Villegas se pregunta “¿Y con qué se va a pagar la importación de gas?”. Para el experto, desde hace 20 años ningún Gobierno se han preocupado de prever y crear una economía adecuada a esta situación .

En tanto, la Fundación Jubileo ve que esta crisis es el resultado de una política hidrocarburífera “rentista, estatista y centrada en el gas natural; sumada a una deficiente gestión sectorial de 20 años”.

Por su parte Jorge Campanini, también investigador en temas de hidrocarburos, confirma que existe una crisis energética debido a una caída de la producción con relación a una bonanza en los años 2014 y 2015. “Nuestros volúmenes de producción de gas se han reducido casi a la mitad y ya no tenemos los dos grandes mercados de exportación de gas como eran Argentina y Brasil”.

Campanini detalla que la última certificación de reservas de gas de Bolivia hasta 2023 daba un volumen de 4,5 Trillones de pies cúbico (TCF) y que al día de hoy, en 2026,  según varias fuentes estaría en 2 TCF

“Esto duraría, en el mejor de los casos , un par de años más”, dice Campanini y agrega que con este panorama, estamos muy cerca de convertirnos en un país importador de gas”.

Otrora exportador

De país exportador de gas natural a Argentina y Brasil por más de 20 años, ahora resulta inminente que Bolivia tendrá que importar este recurso para cubrir su propio consumo antes de terminar la década. 

Entre las causas para enfrentar esta situación están la caída de las reservas, la declinación de los principales campos productores y la falta de inversiones exploratorias suficientes, todo esto amenaza con profundizar los problemas fiscales, comerciales y productivos del país.

Ley corta

Lo último que dijo en Gobierno para tratar de salvar esta crisis por la falta de gas es que evalúa la posibilidad de presentar a la Asamblea Legislativa una ley corta que permita atraer la inversión extranjera y acelerar la producción de gas a fin de evitar que el país, en un corto plazo, tenga que importar también este energético, según dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

El funcionario sostuvo que el objetivo de la ley corta que se evalúa es cubrir las necesidades del mercado interno de manera prioritaria.

“La idea es dar una solución estructural y rápida sin entrar en todos los detalles, luego podremos seguir perfeccionando la ley, ese es el espíritu que se tiene”, dijo Gálvez el pasado jueves.

Sin embargo, Villegas pone en  duda la formulación de leyes. “Si se trata de atraer a las transnacionales el Gobierno de Evo Morales también hizo una norma para tal objetivo y vinieron porque los megacampos ya estaban descubiertos”, explicó.

Según el experto, las empresas extranjeras que vinieron al país se ahorraron todo el trabajo de buscar y explorar, “solo vinieron a pinchar y extraer, los yacimientos de gas ya estaban descubiertos”, detalló.

La situación actual es totalmente diferente, ahora en Bolivia no existe ninguna fuente de gas descubierta para atraer a las empresas del exterior. “Y si si tuviésemos, “¿para qué las necesitaríamos?”, se pregunta Villegas.

Con ese panorama, todo hace pensar que las empresas solo vendrán a vivir de contratos con el Estado, según Villegas.

Antecedentes del auge

Si bien este 2026 el país empieza a tomar conciencia de la grave crisis del gas que ya afecta a la población, fue en 2004 y hasta 2014 que se conoce como el boom de los ingresos fiscales por efecto del gas. 

 Según el documento “Problemas y propuestas ante la crisis de Hidrocarburos” , de la Fundación Jubileo,  a inicios del siglo XXI, Bolivia acababa de poner en operación la exportación de gas natural al Brasil, luego que en agosto de 1996 se suscribiera un contrato de compra y venta de este energético por 20 años; que empezó a ser efectivo en julio de 1999, una vez concluido el gasoducto que permitiría el transporte de los volúmenes comprometidos y requeridos. 

“La suscripción de este contrato de exportación de gas natural es fundamental para comprender el boom de ingresos que recibiría más adelante el país, entre los años 2004 y 2014, a través del pago de regalías e impuestos.  En ese entonces se creía que Bolivia contaba con casi 50 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de reservas de gas natural, por lo que los distintos actores sociales y políticos centraron su atención en la porción de la renta hidrocarburífera que quedaba a favor del Estado, así como en el rol que la empresa privada y la empresa estatal tenían en este sector económico; sin considerar en su real magnitud el riesgo que suponía depender tanto desde una perspectiva fiscal como energética de un recurso natural no renovable, como el gas natural, que, además, se cotiza a precios volátiles en los que el país no tiene capacidad de influencia.

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