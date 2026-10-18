Ven difíciles las salidas A LA CRISIS GASÍFERA DEL PAÍS

Economía
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 18/10/2026 a las 8h01
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Las consecuencias de una crisis hidrocarburífera por escasez de gas y que obligaría a Bolivia a importar este insumo van mucho allá de las afectaciones la industria petrolera como tal. 

El gas natural es una fuente de energía para los hogares, un insumo de la actividad industrial y el combustible que alimenta una parte sustancial de la generación eléctrica en Bolivia, además, las exportaciones gasíferas fueron durante años una de las principales fuentes de divisas e ingresos fiscales del Estado y por momento no existe una opción visible ni a corto ni mediano plazo.

El experto en temas de hidrocarburos, Pablo Villegas, calcula que cambiar de matriz energética y migrar del gas a otra fuente alternativa conlleva un proceso de 10 a 20 años.

La amenaza del fin del ciclo del gas y el inicio de una etapa de escasez plantea varios problemas simultáneos sobre cómo garantizar el abastecimiento interno, cómo recuperar la capacidad de generar dólares y cómo financiar una transformación energética que reduzca la dependencia de un recurso cuya producción lleva años disminuyendo.

La frialdad de las cifras

Para tomar conciencia de la gravedad de la crisis de gas, las cifras lo dicen todo. Según datos difundidos por el Ministerio de Hidrocarburos , la producción nacional de gas natural se situó en 27,34 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2025, frente a niveles considerablemente superiores registrados durante la última década. Para 2026, YPFB proyectó una producción promedio cercana a 26,6 MMmcd.

La tendencia es más evidente cuando se compara con los años de mayor producción. En 2021, Bolivia produjo aproximadamente 45,12 MMmcd; en 2024, la cifra había descendido a 31,79 MMmcd, y en 2025 llegó a 27,34 MMmcd.

La reducción de la producción está relacionada con la declinación natural de campos maduros y con la insuficiente incorporación de nuevos yacimientos que compensen el gas extraído.

Causas de la crisis 

Un estudio sobre el gas de la Fundación Jubileo sostiene que la crisis es consecuencia de una política hidrocarburífera rentista, concentrada en el gas natural y marcada por una gestión sectorial deficiente durante aproximadamente dos décadas. En su diagnóstico, la reducción de la producción y de las reservas no fue acompañada por una estrategia eficaz de reposición.

Consecuencias

Menos ingresos

La disminución de las exportaciones de gas ya tiene consecuencias tangibles  en las cuentas externas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados por La Razón, el valor de las exportaciones bolivianas de gas natural cayó de 471,3 millones de dólares entre enero y mayo de 2025 a 283,8 millones en el mismo período de 2026. La reducción fue de 187,5 millones de dólares, equivalente al 39,78%.

El descenso responde tanto a la menor disponibilidad de gas exportable como a la transformación del mercado regional. 

Argentina desarrolló su producción a partir de Vaca Muerta y dejó de depender del suministro boliviano en las condiciones anteriores, mientras que Brasil continúa siendo un mercado relevante, aunque con menores volúmenes provenientes de Bolivia.

Menos ingresos

Otra consecuencia es una reducción de los ingresos comerciales precisamente cuando el país necesita más divisas para importar combustibles como gasolina y diésel y otros productos.

La pérdida de ingresos por exportaciones no es idéntica a una pérdida fiscal de igual magnitud: el efecto sobre las cuentas públicas depende de los precios, los contratos, los impuestos, las regalías y los costos de producción. Sin embargo, la tendencia reduce una fuente histórica de recursos para el Estado.

La Fundación Jubileo recuerda que aproximadamente un tercio de los ingresos del Gobierno se financió con la explotación hidrocarburífera entre 2005 y 2023. 

Esa dependencia explica por qué la declinación del sector trasciende las cuentas de YPFB y afecta la capacidad fiscal nacional.

Posibles salidas

Pablo Villegas, también investigador del Centro de Información y Documentación Bolivia (Cedib) en temas de hidrocarburos, no visualiza una alternativa clara para salir de esta crisis del gas y tampoco percibe que  exista una orientación, ni en Gobierno actual, ni en los anteriores para dar solución.

“Ahora todos hablan de la crisis del gas, antes nadie quería referirse al tema, nosotros gritábamos como en un desierto y nadie nos hacía caso, decían que eramos muy negativos”, aseguró.

Para Villegas, la matriz energética en el país es monolítica y eso ha impedido desarrollar otros tipos de energía y uno de esos es la energía hidroeléctrica para la cual el país tiene condiciones reconocidas internacionalmente. Sin embargo, en esto también hay problemas.

“Seguramente en 2014 Evo Morales ya se daba cuenta y planteó construir hidroeléctricas, pero escogieron lo peor: las megahidroeléctricas como Chepete, Bala y Rositas. Aquí el negocio es del usurero que va a prestar la plata y de los que se benefician con el sobreprecio”, afirma Villegas.

Nno interesa si van a funcionar o no, dice Villegas  y agrega que las que sí funcionarían son las pequeñas hidroeléctricas, pero a nadie le interesa porque no habría ganancia por sobreprecios ni coimas.

Otras alternativas son las energías eólicas, solares para las que el país tiene grandes posibilidades de sol y viento, pero tampoco se hizo nada o muy poco. “Hay una falta de comprensión de los políticos sobre el problema energético”, concluye Villegas.

Política  energética

El documento “Problemas y propuestas ante la crisis de hidrocarburos”, de la Fundación Jubileo, concluye que Bolivia requiere de una política energética de largo plazo.

Esta política debe garantizar una transición energética justa y de la cual se desprendan una nueva ley para el sector hidrocarburos y una nueva ley de electricidad, en el entendido de que el gas natural será un combustible de transición mientras el país desarrolla su potencial renovable y promueve un cambio en las tecnologías y patrones de consumo energético en la población, buscando promover la eficiencia energética en el uso. 

La Fundación Jubileo concluye también que los cambios necesarios en la política hidrocarburífera requieren de información y espacios de diálogo con los distintos actores políticos y sociales, considerando que el país tiene una doble dependencia de los hidrocarburos, por una parte, energética y, por otra, fiscal. 

 

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