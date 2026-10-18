YPFB y cisterneros acuerdan ajustes de fletes

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca Oller, y representantes del Transporte Nacional e Internacional de Hidrocarburos y GLP, suscribieron esta semana un acuerdo que establece un mecanismo de ajuste del precio unitario del transporte en cada ruta, para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles ante eventuales fluctuaciones del precio del diésel.



Tras analizar las rutas y los costos operativos del transporte, se determinó un porcentaje promedio de incidencia del combustible del 45%. Este factor se aplicará cuando la fluctuación del precio oficial del diésel supere el rango de ±5 %, permitiendo modificar el precio unitario del flete en cada ruta y mantener el normal funcionamiento del sistema de transporte.



“Se ha firmado un acuerdo entre YPFB y el sector de transporte de cisternas para contar con un mecanismo rápido de ajuste de los fletes. Si se supera el rango de ±5 %, se podrá aplicar el ajuste. Esto nos permite garantizar a la población que el sistema de transporte de combustibles seguirá funcionando sin paros y que mantendremos el abastecimiento en el país”, indicó Daroca Oller.



El mecanismo de ajuste se aplicará mediante la suscripción de una adenda a los contratos vigentes, mientras se completa y valida el Estudio de la estructura de costos de Transporte, que permitirá determinar los nuevos costos por tramo.



“Hemos llegado a un acuerdo que permite atender de manera oportuna las variaciones del precio del combustible, un factor muy importante para nuestro sector.