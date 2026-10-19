Gobierno asegura que el precio del pan se mantiene

Economía
CORREO DEL SUR y LOS TIEMPOS
Publicado el 19/10/2026 a las 23h19
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El Gobierno afirmó este lunes que el precio del pan de batalla se mantendrá, tras una reunión con representantes del sector panificador que terminó en un cuarto intermedio hasta el lunes de la próxima semana y con el abandono del encuentro por parte de un dirigente de Potosí, quien expresó su desacuerdo.

El viceministro de Comercio y Logística, Gustavo Serrano, informó que los panificadores presentarán “el costeo en detalle” de la producción de pan, mientras que el Gobierno analizará mecanismos de apoyo al sector.

“El pan de batalla debe mantenerse al precio que se está vendiendo; hoy nos hemos reunido para hacer el trabajo en conjunto y mantener el precio”, manifestó Serrano, citado por la Red Unitel.

 

Molestia potosina

Ponciano Mejía, dirigente panificador de Potosí, dejó la reunión molesto y afirmó que su sector no está de acuerdo con lo planteado por el viceministro. “El viceministro ha venido sin ningún planteamiento; más al contrario, nos ha querido someter. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Nos estamos retirando”, declaró al mismo medio Mejía. No obstante, confirmó que el sector volverá a reunirse con el Gobierno el lunes de la próxima semana.

Por su parte, el gerente de Emapa, Sergio Siles, de acuerdo con la red Erbol, anunció un nuevo plan de fortalecimiento para panificadores federados e independientes, que contempla la venta de harina a precio justo para contribuir a mantener el costo del pan de batalla.

Los beneficiarios deberán registrarse en la aplicación Geopan, una herramienta digital que permitirá ubicar a los panificadores y conocer los precios a los que comercializan el producto en distintos puntos del país.

 

Geopan

“Geopan busca que, cuando se concrete la comercialización de harina, existan mecanismos de control para verificar que el producto llegue efectivamente a los panificadores a quienes está destinado y no termine desviado hacia intermediarios o mercados de reventa”, afirmó el gerente de Emapa.

Con esta herramienta, Emapa pretende prevenir prácticas de corrupción, distribución discrecional y privilegios que pueden desvirtuar el propósito de apoyar al sector productivo.

Esta iniciativa responde al enfoque empresarial que Emapa viene implementando para convertirse en el mejor aliado de los productores bolivianos.

En la reunión participaron el viceministro Serrano, el gerente de Emapa, ambos con sus respectivos equipos técnicos; los representantes de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol), Ever Baltazar y José Mamani; el representante de los Panificadores Artesanales, Dandy Mallea; el representante Martín Vargas; y el representante de Panificadores de El Alto, Marcelino Condori, entre otros dirigentes.

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