Tarifa eléctrica: Autoridad asegura que incremento no pasará de 1,55%

El incremento de las tarifas de electricidad oscilará entre el 1,07% y el 1,55% del valor pagado antes del alza, en función de la empresa distribuidora, aseguró el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), Adolfo Arturo Dávalos, descartando así las versiones que mencionan fuertes aumentos en las facturas.

Dávalos explicó que la modificación de la fórmula de indexación tarifaria busca reducir la volatilidad de los precios de la electricidad y evitar que las fluctuaciones diarias del tipo de cambio se trasladen directamente a las facturas de los consumidores.

“En ninguno de los casos va a pasar de 1,55%”, afirmó la autoridad, al referirse a las tarifas aplicadas por las empresas distribuidoras del país.

De Bs 100 a Bs 101,07 o 101,55

Como ejemplo, indicó que un usuario que pagaba una factura de 100 bolivianos pasará a pagar entre 101,07 y 101,55 bolivianos, dependiendo de la distribuidora que le suministra el servicio. La diferencia entre ambos extremos sería de 48 centavos.

El director ejecutivo precisó que el mismo porcentaje de incremento se aplicará a las grandes industrias, con variaciones comprendidas entre el 1,07% y el 1,55%.

Cambio en la fórmula de indexación

Dávalos señaló que la fórmula anterior, vigente desde la aplicación de la Ley de Electricidad 1604, establecía que la indexación tarifaria se realizara cada día 25, tomando en cuenta la variación del tipo de cambio entre esa fecha y el día 24 del mes anterior.

Según explicó, este mecanismo podía generar fluctuaciones significativas en las tarifas debido a los movimientos diarios del mercado cambiario.

Con el Decreto Supremo 5750, la metodología fue modificada para considerar la variación promedio del tipo de cambio durante el mes, en lugar de utilizar únicamente la diferencia registrada entre dos fechas específicas.

La autoridad sostuvo que esta modificación permite reducir la volatilidad tarifaria y evitar ajustes abruptos. Como referencia, indicó que, sin la aplicación del decreto, en septiembre habría correspondido un incremento cercano al 5%.