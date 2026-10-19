Trabajadores de BoA, en emergencia por “grave crisis operativa y financiera”

Los trabajadores de Boliviana de Aviación (BoA) se declararon en emergencia debido a la “grave crisis operativa y financiera” que atraviesa esa empresa estatal. El gremio denunció falta de atención del directorio de la empresa y del Ministerio de Obras Públicas ante los problemas estructurales de la aerolínea.

En un documento dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública, los empleados informan que cursaron múltiples notas de convocatoria para reunirse con el presidente del directorio, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora. No obstante, indican que la respuesta de las autoridades fue el silencio y el incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos en un acta.

Los trabajadores sostienen que “la dejadez institucional y la negativa a sesionar de manera ordinaria”, es decir, una vez al mes, de acuerdo con el estatuto, “no solo paralizan la gestión corporativa, sino que generan un colosal daño económico al Estado”, debido a la “inoperatividad de aeronaves en tierra (AOG), la falta de stock crítico de repuestos, la ausencia de adquisición/alquiler de motores y el mantenimiento (de los aviones)”.

“Esta negligencia pone en riesgo la seguridad operacional y también la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y el compromiso con nuestra población de privarles de servicios de calidad”, agregan en su pronunciamiento.

Por ello exigen la atención inmediata a la convocatoria realizada y la salvaguarda de sus fuentes de trabajo.

Los empleados de BoA anuncian que, ante la persistencia de la falta de atención, se verán en la imperiosa obligación de tomar medidas drásticas, las cual, según advierten, “de alguna manera podría perjudicar a toda nuestra población”.

Responde el Ministerio de Obras Públicas

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook y enviado a esta Redacción, "el Ministerio de Obras Publicas informa que personal jerárquico de esta cartera de Estado, de Boliviana de Aviación (BoA) y de la Autoridad de Regulación y Fiscalizacion de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) sostuvo una reunión de coordinación con representantes del sindicato de trabajadores de la aerolínea.

"Durante el encuentro, se acordó instalar una mesa de trabajo para presentar el plan de recuperación elaborado por la Gerencia General. Este espacio permitirá a los representantes de los trabajadores conocer las acciones previstas y los lineamientos del plan, en un marco institucional de diálogo y coordinación.