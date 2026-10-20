El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril en medio la escalada de tensiones en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron el martes y el Brent superó $us 111 por barril, impulsado por una prima de riesgo geopolítico tras los ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones saudíes y los reportes sobre incidentes con buques en el golfo Pérsico.



El petróleo subió porque los operadores añadieron una prima de riesgo ante ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones saudíes y ante la información iraní sobre petroleros incendiados al sur del estrecho de Ormuz. El Brent alcanzó $us 111,33 por barril, su valor más alto desde mayo.



Ayer, los futuros del Brent avanzaban $us 1,78, equivalentes al 1,62%, hasta $us 111,33 por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía $us 4,49, un 4,33%, hasta $us 108,15 por barril, su mayor nivel desde septiembre.



Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, afirmaron que lanzaron ataques contra objetivos energéticos, aeroportuarios y militares saudíes. Entre los lugares mencionados figuraron una planta de Aramco en Yanbu, el yacimiento petrolero de Shaybah y los aeropuertos internacionales Rey Jalid, en Riad, y de Abha.



Las autoridades saudíes no confirmaron esas afirmaciones. Reuters indicó que no pudo verificarlas.



La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que dos petroleros se incendiaron y quedaron inmovilizados tras chocar durante la noche con minas navales colocadas en una ruta que calificó de ilegal al sur del estrecho de Ormuz. Según un comunicado recogido por la agencia Tasnim, con esos casos ascendían a ocho los buques que habían colisionado con explosivos en la última semana.



El cuerpo militar iraní afirmó: “La explosión de las minas colocadas por la Armada de la Guardia Revolucionaria en una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz provocó incendios en dos petroleros infractores, que quedaron inmovilizados”. La fuerza no identificó a los buques afectados ni sus banderas, y tampoco informó sobre posibles víctimas o daños materiales.



La Guardia Revolucionaria advirtió que transitar por la ruta minada “no tendrá otra consecuencia que la destrucción por el fuego de los bienes de los infractores”. Las autoridades iraníes añadieron que 122 buques fueron incluidos en su lista de “infractores” por incumplir sus protocolos de navegación en Ormuz y que otros 30 recibieron advertencias.