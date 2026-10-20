YPFB y cañeros acuerdan elevar la mezcla de etanol en la gasolina en un 15% a partir de noviembre

El Gobierno, YPFB, los ingenios sucroalcoholeros y el sector cañero firmaron ayer un acuerdo que eleva la mezcla de etanol en la gasolina hasta el 15% a partir del 1 de noviembre de 2026, y de forma automática al 18% desde el 1 de abril de 2027. La medida busca fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de la importación de gasolina, según un reporte de la estatal petrolera.

El convenio, suscrito en oficinas de YPFB, establece el incremento de la mezcla de etanol en las gasolinas hasta el 15%, con vigencia prevista desde el 1 de noviembre, previa evaluación técnica, económica, financiera y legal, y la emisión de la normativa correspondiente. Asimismo, fija que desde el 1 de abril de 2027 la mezcla se elevará automáticamente hasta el 18%.

De acuerdo con el documento, YPFB y los ingenios deberán formalizar sus contratos de suministro hasta el 30 de octubre de este año. El precio del etanol suministrado se incrementará desde el 1 de noviembre, conforme al análisis de las condiciones económicas y financieras.

“Esta negociación ha llegado felizmente a buen puerto y los porcentajes de esta mezcla se incrementarán a partir del primero de noviembre. Es un logro muy importante para nosotros y el primer paso para que la mezcla pueda aumentarse progresivamente, en periodos acordados, en beneficio del país”, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.